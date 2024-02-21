Очки дополненной (смешанной) реальности Apple Vision Pro за последние недели подешевели на российском рынке более чем в два раза.

Очки дополненной (смешанной) реальности Apple Vision Pro за последние недели подешевели на российском рынке более чем в два раза. Если в начале февраля стоимость базовой модели с 256 Гб памяти на крупных торговых площадках, таких как "Яндекс Маркет", составляла порядка 890 тысяч рублей, то сейчас аналогичные предложения можно найти от 412 тысяч рублей.

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В крупных розничных сетях цены также заметно упали. Например, в магазинах restore начальная цена Vision Pro составляла около 700 тысяч рублей, а нынешняя - 629,9 тысячи рублей. В сети "М.Видео" стоимость гаджета снизилась с 652 тысяч до 579,9 тысячи рублей, сообщает сайт Rozetked.me.



По словам представителей ритейлеров, на старте продаж высокая цена объяснялась дефицитом устройств. Ожидается, что после весенних праздников стоимость Vision Pro может упасть ещё на 100 тысяч рублей.



Эксперты отмечают, что для продукции Apple характерно резкое завышение цен на момент начала продаж. Первоначально товар поступает на рынок по неофициальным каналам с наценкой в 40-50%. Однако уже через месяц появляются партии по параллельному импорту, что приводит к снижению цен до адекватного уровня.



Напомним, что Apple Vision Pro - это очки дополненной реальности, позволяющие накладывать виртуальную информацию и объекты поверх реального мира. Устройство оснащено двумя дисплеями, камерами, микрофонами и различными датчиками.



Официальные продажи Vision Pro в настоящее время ведутся только в США по цене от 3499 долларов (около 320 тысяч рублей). Однако бурный спрос со стороны россиян привел к активному серому импорту гаджетов и последующему падению цен.



Таким образом, несмотря на изначальную сильную переплату, сейчас российские покупатели могут приобрести революционную новинку Apple по более адекватной цене. Дальнейшее снижение стоимости также представляется вероятным.