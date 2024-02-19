Еще одна кнопка "Закладки" - дополнительная или лишняя?

Последние обновления бета-версии браузера Chrome для Android получили неожиданное изменение - появилась вторая кнопка "Закладки", что вызвало вопросы о целесообразности дублирования функционала.

До сих пор для добавления страницы в закладки в Chrome для Android нужно было нажать на три точки в правом верхнем углу, а затем выбрать значок звездочки. Теперь же в дополнительном меню браузера между пунктами "Поделиться" и "Найти на странице" появилась отдельная кнопка "Закладки". Она выполняет то же действие и также отображает, добавлена ли уже текущая страница в закладки.



При этом основная кнопка доступа к закладкам в верхнем правом углу никуда не исчезла. Возникает вопрос, зачем нужно дублирование одной и той же функции? Ведь и без того дополнительное меню в Chrome для Android занимает всю длину экрана.



Разработчики объясняют это желанием сделать доступ к закладкам еще более удобным. Но многие пользователи считают, что новая кнопка только создаст путаницу и загромоздит интерфейс.



Кроме того, чуть выше в меню уже есть раздел "Закладки", который открывает полноценный менеджер со всеми сохраненными страницами. Дизайн этого менеджера тоже недавно обновили, добавив заполненный значок звездочки. Наличие сразу трех почти одинаковых элементов, связанных с закладками, вызывает недопонимание.



Пока непонятно, планируется ли в дальнейшем убрать первую кнопку "Закладки". Это позволило бы немного разгрузить верхнюю панель браузера, но значительно увеличило бы и без того длинное дополнительное меню.



В целом, нововведение вызвало неоднозначную реакцию и вопросы по поводу его целесообразности. Возможно, со временем интерфейс претерпит дополнительные изменения. А пока придется разбираться с дублированием элементов управления закладками в Chrome для Android.