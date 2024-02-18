Любой текст AI Sora превращает в реалистичное видео.

Компания OpenAI, ведущий разработчик в области искусственного интеллекта и генеративных моделей, анонсировала новую революционную систему под названием Sora, которая способна генерировать реалистичные видеоролики по текстовым описаниям.

Как сообщает Bloomberg, Sora может создавать видео длительностью до минуты, демонстрирующие сложные сюжеты с несколькими персонажами, разнообразными движениями и детализированным фоном. По словам разработчиков, система способна учитывать тонкие нюансы в текстовых описаниях, такие как эмоции и поведение персонажей, чтобы максимально точно воплотить задуманную сцену в видео.



Пока доступ к Sora будет предоставлен лишь ограниченному кругу пользователей, в основном контент-мейкерам, чтобы оценить потенциал технологии. Кроме того, группа экспертов протестирует систему на предмет возможных рисков перед полноценным релизом для широкой аудитории.



Ранее компании Meta, Google и Runway AI уже продемонстрировали свои наработки в области генерации видео из текста. Однако технология несет в себе и определенные угрозы. Во-первых, она может негативно сказаться на доходах художников и аниматоров, автоматизируя творческий процесс. Во-вторых, существует риск распространения фейковых видео в преддверии выборов в Европе, и других важных событий.



OpenAI заявляет, что разрабатывает специальные инструменты для определения видео, сгенерированного ИИ. Однако ранее компания уже сталкивалась с трудностями в создании надежных классификаторов синтетического контента. Так, в прошлом году пришлось отказаться от системы определения текстов, написанных ИИ, из-за ее низкой точности.



Выход Sora станет вехой как для самой OpenAI, так и для всей индустрии искусственного интеллекта. Остается надеяться, что компания сможет минимизировать потенциальные риски этой многообещающей, но неоднозначной технологии.