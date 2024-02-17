Eos занял 9 место в авторитетном рейтинге Top500 суперкомпьютеров мира.

Компания NVIDIA анонсировала выход своего нового суперкомпьютера под названием Eos. Эта система предназначена специально для задач искусственного интеллекта и станет ключевой платформой для разработки приложений AI следующего поколения.

С внедрением технологий искусственного интеллекта во все сферы жизни, от промышленности до медицины, потребность в вычислительных мощностях для обучения нейросетей стремительно растет. Именно для удовлетворения этого спроса компания NVIDIA и создала свою новую «фабрику для ИИ» под названием Eos.



Аппаратная мощь нового суперкомпьютера впечатляет. В его состав входит 576 систем DGX H100, каждая из которых оснащена 8-ю процессорами NVIDIA AI H100 нового поколения. Это позволяет Eos развивать производительность в 18,4 эксафлопса, что достаточно для обработки огромных массивов данных для моделей ИИ.



Благодаря этому Eos занял 9 место в авторитетном рейтинге Top500 суперкомпьютеров мира. При этом система оптимизирована специально для задач, требующих минимальной задержки и интенсивного обмена данными между узлами кластера.



По словам руководства NVIDIA, Eos должен стать ключевой платформой для разработки приложений на базе технологий искусственного интеллекта. Для обучения нейронных сетей требуются колоссальные вычислительные мощности, которые могут обеспечить только суперкомпьютеры последнего поколения. Eos открывает эти горизонты, предоставляя практически неограниченный потенциал для масштабирования моделей и экспериментов.



Как ожидается, 2024 год станет поворотным для отрасли, когда применение ИИ выйдет на качественно новый уровень. И во многом это будет заслугой таких суперкомпьютеров, как Eos от NVIDIA, которые обеспечат необходимую вычислительную мощность для прорыва в области искусственного интеллекта.

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