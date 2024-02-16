Vizio может стать для Walmart большим билетом в теле-индустрию.

Согласно сообщениям The Wall Street Journal, крупнейший в мире ритейлер Walmart ведет переговоры о покупке компании Vizio, одного из ведущих производителей доступных телевизоров в США. Предполагаемая сумма сделки составляет $2 млрд. Эксперты полагают, что для Walmart приобретение Vizio может стать важным шагом для усиления своих позиций на рынке телевизоров и развития рекламного бизнеса.

В настоящее время Walmart уже продает телевизоры под собственной торговой маркой Onn. Однако доля компании на рынке США невелика. Приобретение Vizio мгновенно может увеличить эту долю до 20%, так как продукция Vizio пользуется большим спросом у американских покупателей благодаря оптимальному сочетанию цены и качества.



Еще одним важным активом Vizio является огромная база данных пользователей. Всего телевизорами Vizio пользуются около 18 млн домохозяйств. Доступ к этим данным позволит Walmart эффективнее продвигать свои товары и услуги.



Кроме того, контроль над поставками и продвижением телевизоров Vizio усилит позиции Walmart и в сфере интерактивной видеорекламы. Напомним, что в прошлом году компания активно наращивала свой рекламный бизнес Walmart Connect, в том числе заключив партнерство с Roku. Теперь, имея собственного производителя смарт-ТВ, Walmart сможет еще более эффективно монетизировать свою рекламную аудиторию.



Если сделка состоится, Walmart окажется в прямой конкуренции с другими крупными игроками на рынке доступных телевизоров - Amazon и Roku. У всех трех компаний будет собственная линейка телевизоров и возможности по продвижению контента и рекламы. Не исключено, что этот факт подтолкнет к дальнейшему снижению цен и повышению качества продукции.

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Однако исход переговоров пока неясен. Руководство Vizio во главе с гендиректором Уильямом Вангом пока не комментирует возможную сделку. По данным WSJ, она может и не состояться, если стороны не придут к согласию по условиям.



В случае успеха переговоров приобретение Vizio может оказать существенное влияние на рынок телевизоров в США и мире. В частности, появится новый мощный игрок, контролирующий значительную долю рынка и имеющий широкие возможности для продвижения своей продукции. Это заставит конкурентов, прежде всего Amazon и Roku, искать пути повышения конкурентоспособности. Можно также ожидать появления новых моделей телевизоров, усиления маркетинговых кампаний и снижения цен.



Также сделка усилит глобальные амбиции Walmart на рынке потребительской электроники. Контроль над Vizio позволит компании быстрее расширять присутствие своих телевизоров не только в США, но и на других ключевых рынках, таких как Латинская Америка и Азия.



Однако реализация всех этих возможностей будет зависеть от способности Walmart интегрировать Vizio в свою структуру и сформировать единую стратегию развития телевизионного и рекламного направлений бизнеса. Успех сделки во многом будет определяться менеджментом.