В модели используется уменьшенный чип Navi 31 XL - версия флагманского GPU Navi 31.

Компания GIGABYTE представила модель видеокарты AMD Radeon RX 7900 Golden Rabbit Edition (GRE) серии Gaming. Изначально модель разрабатывалась для китайского рынка, однако теперь появится в продаже и в других странах Азии, а также в Европе.

Дизайн новинки напоминает флагманскую модель GIGABYTE Radeon RX 7800 XT Gaming OC, но размеры чуть меньше – примерно как у RX 7900 XT Gaming OC. Используется трехслотовая система охлаждения WindForce 3X с двойным алюминиевым радиатором, медными тепловыми трубками, четырьмя тепловыми трубками и тремя 80-мм вентиляторами. Длина видеокарты составляет 30 см, высота – 13 см, толщина – 5,6 см. Установлено два 8-пиновых разъема питания, сообщает сайт Videocardz.



В основе Radeon RX 7900 GRE лежит чип Navi 31 XL, представляющий собой уменьшенную версию флагманского GPU Navi 31. В модели 31 XL используется 80 вычислительных блоков RDNA 3, которые в сумме дают 5120 потоковых процессоров, 160 ускорителей ИИ, 80 лучевых ускорителей и 320 TMU. Также присутствует полный набор из 192 ROP. Видеопамять представлена 16 ГБ GDDR6 18 Гбит/с с 256-битной шиной и пропускной способностью 576 Гб/с.



Общее потребление энергии видеокарты установлено на отметке 260 Вт, что примерно эквивалентно показателю Radeon RX 7800 XT. Модель Gigabyte Gaming OC поставляется с небольшим разгоном частоты ядра относительно базовых спецификаций.



Таким образом, новая видеокарта GIGABYTE Radeon RX 7900 GRE предлагает производительность флагманской RX 7900 XT в более компактном корпусе и с уникальным дизайном. Отметим, что AMD изначально разрабатывала этот компактный чип для мобильных видеокарт серии RX 7900.