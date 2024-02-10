Теперь исключена необходимость в эмуляторе для ARM.

Разработчики браузера Brave выпустили полноценную нативную версию для Windows-компьютеров с ARM-процессорами. Это знаковое событие, которое должно значительно улучшить производительность и энергоэффективность на подобных устройств.

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Источник изображения: @Brave

До сих пор на Windows с ARM приходилось использовать эмуляцию x86 приложений, что создавало существенную дополнительную нагрузку на систему и снижало скорость работы. Нативная версия Brave полностью исключает необходимость в эмуляторе, обеспечивая максимальную производительность и совместимость, а также экономию заряда батареи, что критически важно для владельцев ноутбуков.Напомним, Brave отличается рядом функций, направленных на защиту конфиденциальности пользователей. Это встроенная блокировка рекламы и отслеживающих скриптов, приватный и безопасный поиск, а также встроенный VPN для обхода блокировок и дополнительной анонимности в Сети.



Интересно, что помимо Brave, ранее нативные ARM-версии анонсировали Mozilla Firefox и Microsoft Edge. В ближайшее время аналогичный релиз ожидается и от Google Chrome. Очевидно, крупнейшие разработчики браузеров таким образом готовятся к росту популярности ARM-ноутбуков с Windows. Аналитики отмечают стремительный рост этого сегмента в 2024 году благодаря существенному прогрессу в производительности ARM-процессоров, а выход нативных версий популярных приложений должен еще больше ускорить эту тенденцию.