Maксимум функций за минимум денег и уже в продаже в России.

Китайский производитель Infinix продолжает активно продвигать свои смартфоны на российском рынке. На этот раз компания представила бюджетную новинку - Infinix SMART 8 Pro, которая отличается выгодным соотношением цена/качество.

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Главные козыри модели - это 90 Гц экран, производительный чипset Helio G36 и мощная камера с 50 Мп сенсором. Более того, пользователям доступны несколько стильных цветовых решений корпуса, а также возможность расширения памяти до 16 ГБ.

При этом смартфон обойдется всего в 12 тысяч рублей. Для сравнения, конкурирующие модели Xiaomi и Realme с аналогичными характеристиками стоят дороже. Конечно, в своем стремлении снизить цену, производителю пришлось пойти на компромиссы. В частности, разрешение экрана ограничено HD+, а фронтальная камера имеет всего 8 Мп.

Тем не менее, с учетом бюджетной цены, слабые места можно простить. В целом, Infinix SMART 8 Pro получился очень привлекательным предложением для покупателей, ищущих максимум функций по минимальной цене.