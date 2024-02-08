Предыдущий рекорд был установлен смартфоном Energizer P18K Pop с аккумулятором на 18 000 мА·ч

На предстоящей выставке MWC 2024 французская компания Avenir Telecom представит новинку под брендом "Energizer Mobile" P28K с аккумулятором на 28 000 мА·ч. Это рекордная емкость батареи для мобильного устройства. Как следует из названия, батарея в P28K почти в полтора раза больше, чем в предыдущей модели Energizer P18K Pop. Пять лет назад на MWC 2019 был установлен рекорд с аккумулятором на 18 000 мА·ч.

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Источник изображения: @Energizer

P28K - это защищенный смартфон с 6,78-дюймовым FHD экраном и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. На тыльной стороне размещены основная 60-мегапиксельная и две 20-мегапиксельные камеры.Однако увы, на компактность и легкость устройства с такой батареей рассчитывать не приходится. Для сравнения - P18K Pop отличался толщиной 18 мм и довольно внушительным весом. Скорее всего, новая модель будет еще более габаритной.Однако именно на это и делает ставку Energizer, на сверхдолгое время автономной работы. По задумке производителя, P28K способен проработать без подзарядки несколько дней даже при активном использовании. Эта особенность может заинтересовать путешественников и очень активных пользователей.Как видим, Energizer продолжает экспериментировать с емкостью батарей в смартфонах. У P28K она будет максимальной, но в будущем компания, вероятно, постарается побить и этот рекорд. Главный вопрос - насколько покупатели готовы мириться с неудобным форм-фактором ради увеличенного времени работы. MWC 2024 покажет, насколько успешной окажется новая стратегия Energizer.