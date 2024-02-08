Судьба главы Samsung Electronics вновь под вопросом

Недавно оправданный по одному из дел вице-председатель Samsung Electronics Ли Цзэ Ён всё ещё не может окончательно избавиться от юридических проблем. Хотя окружной суд Сеула снял с него обвинения в манипулировании акциями компании, прокуратура намерена обжаловать это решение, сообщил Bloomberg.

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Источник изображения: @Samsung Electronics

Напомним, Ли Цзэ Ёна, внука основателя Samsung, обвиняли в незаконных действиях для усиления контроля над компанией ещё при жизни отца. Речь идёт о махинациях с ценными бумагами и искажении финансовой отчётности в 2015 году. Тогда прокуроры настаивали на 5 годах тюрьмы и штрафе в $376 тыс. для бизнесмена.Однако суд оправдал Ли Цзэ Ёна, посчитав обвинения необоснованными. Это решение должно было открыть ему дорогу к большей вовлечённости в дела компании. Однако прокуратура не согласна с вердиктом и намерена опротестовать его в вышестоящей инстанции.Для Ли Цзэ Ёна это далеко не первая юридическая коллизия. В 2017 году его осудили по обвинению в коррупции на год тюрьмы. В 2021 бизнесмен вышел на свободу благодаря помилованию, но вскоре предстал перед новым судом.Таким образом, несмотря на оправдание в окружном суде Сеула, сага с обвинениями в адрес вице-председателя Samsung Ли Цзэ Ёна продолжается. Прокуратура не собирается мириться с этим вердиктом. Какое решение в итоге примет суд более высокой инстанции, пока неизвестно.



