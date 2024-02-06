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Nivan
Не самый мощный Core i9−14900T обошел по производительности Ryzen 9 7900
Согласно тестам Geekbench 6, Core i9-14900T продемонстрировал уровень производительности, сопоставимый с Ryzen 9 7900 от AMD.

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Согласно отчету по тестам в бенчмарке Geekbench 6, новый Core i9-14900T выдал результаты не ниже Ryzen 9 7900 в многопоточных задачах. При этом в однопоточных операциях преимущество оказалось на стороне Intel. Таким образом, даже будучи энергоэффективным чипом, i9-14900T может конкурировать с серединой линейки AMD.

Однако у этого процессора есть и недостатки. Его потенциальное энергопотребление выше заявленного TDP, а платформа не будет поддерживать будущие апгрейды. К тому же рекомендованная цена i9-14900T выше, чем у Ryzen 9 7900.

Однако, если пользователю необходима производительность уровня топового чипа в сочетании с экономичностью, то Core i9-14900T может стать хорошим выбором. Особенно если важна скорость в однопоточных задачах. Этот процессор может быть особенно полезен для сборок, где экономия энергии является приоритетом, не уступая при этом в мощности.

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#core i9−14900t #ryzen 9 7900
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