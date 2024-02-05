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Стало известно, что Google планирует провести значительные изменения своего инструмента искусственного интеллекта Bard. Согласно утечке внутреннего документа, Bard вскоре будет переименован в Gemini и получит отдельное мобильное приложение.
Во-первых, Bard сменит название на Gemini. Это позволит объединить его с новейшей мультимодальной системой ИИ от Google, которая также называется Gemini. В нее будут интегрированы передовые возможности языкового ИИ, такие как генерация текста и диалог.
Во-вторых, 7 февраля запускается платная подписка на расширенную версию Gemini Advanced, которая основана на модели ИИ Ultra 1.0. Расширенная версия обещает улучшенные функции для программирования, логических рассуждений и творчества. По слухам, бесплатная базовая версия Bard однако останется доступной.
В-третьих, Gemini будет доступен на разных языках, более чем в 150 странах, а не только на английском. Кроме того, в ближайшее время обещают выпустить приложение Gemini для Android, что сделает ИИ от Google более доступным для пользователей.
Судя по масштабному ребрендингу, новым подпискам и мобильным функциям, Google имеет очень амбициозные планы по превращению своего чата ИИ в ведущего интеллектуального помощника. Предстоящие изменения могут значительно расширить возможности и улучшить пользовательский опыт одной из наиболее широко используемых систем искусственного интеллекта в мире. Все эти изменения свидетельствуют о стремлении Google объединить свои разрозненные ИИ-инициативы в более единое целое под брендом Gemini. Остается посмотреть, оправдают ли себя эти амбициозные планы на практике.