Новая модель будет платной, но базовая версия Bard останется доступна.

Стало известно, что Google планирует провести значительные изменения своего инструмента искусственного интеллекта Bard. Согласно утечке внутреннего документа, Bard вскоре будет переименован в Gemini и получит отдельное мобильное приложение.

Во-первых, Bard сменит название на Gemini. Это позволит объединить его с новейшей мультимодальной системой ИИ от Google, которая также называется Gemini. В нее будут интегрированы передовые возможности языкового ИИ, такие как генерация текста и диалог.



Во-вторых, 7 февраля запускается платная подписка на расширенную версию Gemini Advanced, которая основана на модели ИИ Ultra 1.0. Расширенная версия обещает улучшенные функции для программирования, логических рассуждений и творчества. По слухам, бесплатная базовая версия Bard однако останется доступной.



В-третьих, Gemini будет доступен на разных языках, более чем в 150 странах, а не только на английском. Кроме того, в ближайшее время обещают выпустить приложение Gemini для Android, что сделает ИИ от Google более доступным для пользователей.



Судя по масштабному ребрендингу, новым подпискам и мобильным функциям, Google имеет очень амбициозные планы по превращению своего чата ИИ в ведущего интеллектуального помощника. Предстоящие изменения могут значительно расширить возможности и улучшить пользовательский опыт одной из наиболее широко используемых систем искусственного интеллекта в мире. Все эти изменения свидетельствуют о стремлении Google объединить свои разрозненные ИИ-инициативы в более единое целое под брендом Gemini. Остается посмотреть, оправдают ли себя эти амбициозные планы на практике.