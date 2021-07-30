«Half-Life 2: Remastered Collection» от фанатов с согласия Valve скоро появится в Steam
реклама
Half-Life 2: Remastered Collection не является официальным релизом, созданным и разработанным Valve. Это фанатский пакет, который включает в себя ряд визуальных улучшений и изменений в игре. Согласно SteamDB, Half-Life 2: Remastered Collection разработана той же командой, которая работала над предыдущим выпуском Half-Life 2: Update.
Эта фанатская игра также немного отличается от большинства модов. Этот выпуск был одобрен самими Valve и получил зеленый свет для выпуска в Steam. Итак, Valve сами видели и играли в Half-Life 2: Remastered Collection, и она им настолько понравилась, что компания поддерживает ее и не считает этот выпуск нарушением авторских прав.
Еще рано говорить, как выглядит коллекция и сколько визуальных изменений было внесено в игру. Если исходить из предыдущего мода Half-Life 2: Update, то Half-Life 2: Remastered Collection может кардинально отличаться, когда дело доходит до визуального оформления игры. Надеюсь, эта версия немного модернизирует игровой процесс для игроков.
На данный момент у игры нет даты выхода, но, надеюсь, игрокам покажут больше, в ближайшее время.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила