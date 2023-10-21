Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Iphonovec
OpenAI (ChatGTP) научился понимать и передавать эмоции
Недавно после того, как OpenAI впервые представила свой генератор изображений DALL-E 3, интегрированный в ChatGPT в начале этого месяца, некоторые пользователи, тестируя эту функцию, начали замечать ошибки в приложении ChatGPT, которые раскрывали внутренние команды, обмениваемые между генератором изображений и искусственным интеллектом. Интересно, что инструкции включали команды, написанные ВСЕМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ для передачи эмоции повышенного тона. Это показывает, что в будущем общение с компьютером может включать в себя удивительно похожие на человеческие эмоции в разговоре.

реклама

Вот пример, зафиксированный на скриншоте фотографом Дэвидом Гарридо, который он опубликовал в социальной сети X, 5 октября. Где DALL-E (генератор изображений) повышенным тоном сообщает ChatGPT (интерфейсу), как вести себя, когда серверы OpenAI находятся в состоянии перегрузки.

реклама


рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Самое интересное, возможно, заключается в том, что эта подсказка дает представление о взаимодействии между DALL-E и ChatGPT и о том, как оно, кажется, функционирует с использованием естественного языка. В прошлом две программы общались друг с другом с использованием интерфейсов программирования приложений (API), которые часто использовали свои специализированные структурированные форматы данных, которые не всегда были удобными для чтения человеку. В настоящее время, с использованием больших языковых моделей (LLM), такое взаимодействие между программами может происходить на обычном английском языке. OpenAI использовала подход естественного языка с плагинами ChatGPT, которые были выпущены в марте.

#chatgpt #dall-e
Источник: twitter.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
В iOS 18 ожидается появление нового генеративного ИИ Apple
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
6
В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
2
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
14
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
4
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
25
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
33
Samsung сообщил, что финальная версия Android 14 для линейки Galaxy S23 уже совсем близко
1
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
2
Tesla Cybertruck замечен на шоссе с десятками пулевых отверстий — в него стреляли из Томми-гана
1
В процессе импортозамещения банки столкнулись с переклеиванием этикеток на импортное оборудование
4
Российский Т-80УЕ-1 из серии "летающий танк" с персональным модулем РЭБ, был замечен на полях СВО
+
Астрономы открыли новую Сверхновую
+
Тайваньские крестьяне вынудили TSMC отменить строительство самой продвинутой на планете 1-нм фабрики
+
Windows 11 Pro с настройками по умолчанию замедляет Samsung 990 Pro вплоть до 46 % — тест TH
7
В Counter-Strike 2 начали разбанивать игроков, заблокированных из-за AMD Anti-Lag+
+
Визит Байдена в Израиль стал разочарованием для США
2
Эксперты объяснили, почему криптовалюты растут и будут расти далее вплоть до бычьего цикла
1
США передали Израилю первую партию бронетехники
+
Топовая версия OPPO A2m 5G получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища
+
Рейтинг стран по стоимости интернета
3

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
46
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Создаю свой дистрибутив Linux
38
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
29
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
2
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
7
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
21
Reuters: Израиль готовится к разрушению инфраструктуры Газы во время военной операции
3
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
21:49
байдуну помоложе пишут текста люди,он там просто для озвучивания их.
Байден считает, что человечеству «нужен новый мировой порядок»
Машиах
21:49
Историю праотца Иакова, изучать будешь? Или будешь как овца в стаде блеять?
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Показывал 3_14sUn
21:47
Да ты гой необрезанный, чему ты там учить собрался?
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Vorvort
21:46
2023 один из самых неудачных в плане игр. Издатели и разработчики накидали кучу неоптимизированного гуано. Лишь Baldurs gate 3 оправдала ожидания, но и её потребовалось шлифовать многими патчами.
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Ясир Арафат
21:46
Во что играешь? В сетевых пострелушках пофигу разрешение, главное fps.
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Машиах
21:46
шаббат сегодня, я отдыхаю, тебя вот гоя пытаюсь уму научить
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Shatun29
21:46
Причём самых худший вариант это хохлы под руководством еврея.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Показывал 3_14sUn
21:45
Шабесгой, иди работать! Мне нельзя слушать твои богохульные речи.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
DonCarleone
21:45
до него как до жирафа доходит это
3D-GPT: новый подход к 3D-моделированию
Ясир Арафат
21:45
Игор нету? Игори есть, это ты Шеша зажрался.
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем