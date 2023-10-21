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Недавно после того, как OpenAI впервые представила свой генератор изображений DALL-E 3, интегрированный в ChatGPT в начале этого месяца, некоторые пользователи, тестируя эту функцию, начали замечать ошибки в приложении ChatGPT, которые раскрывали внутренние команды, обмениваемые между генератором изображений и искусственным интеллектом. Интересно, что инструкции включали команды, написанные ВСЕМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ для передачи эмоции повышенного тона. Это показывает, что в будущем общение с компьютером может включать в себя удивительно похожие на человеческие эмоции в разговоре.

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