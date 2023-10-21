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Вот пример, зафиксированный на скриншоте фотографом Дэвидом Гарридо, который он опубликовал в социальной сети X, 5 октября. Где DALL-E (генератор изображений) повышенным тоном сообщает ChatGPT (интерфейсу), как вести себя, когда серверы OpenAI находятся в состоянии перегрузки.
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Самое интересное, возможно, заключается в том, что эта подсказка дает представление о взаимодействии между DALL-E и ChatGPT и о том, как оно, кажется, функционирует с использованием естественного языка. В прошлом две программы общались друг с другом с использованием интерфейсов программирования приложений (API), которые часто использовали свои специализированные структурированные форматы данных, которые не всегда были удобными для чтения человеку. В настоящее время, с использованием больших языковых моделей (LLM), такое взаимодействие между программами может происходить на обычном английском языке. OpenAI использовала подход естественного языка с плагинами ChatGPT, которые были выпущены в марте.