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Realism - это модификация, которая добавляет новый уровень физики в игру путем усовершенствования движения персонажей и реализации реалистичных эффектов ранений. Этот мод создан на основе видеороликов с kaotic и LiveLeak и призван сделать игровой опыт более интересным.
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И многое другое!
ЗАМЕЧАНИЯ
Следует отметить, что данный мод находится в бета-версии, поэтому могут быть баги и проблемы. Автор приветствует предложения и замечания от игроков, чтобы улучшить модификацию и добавить новые возможности. Важно понимать, что Realism - это скорее небольшое улучшение геймплея, чем кардинальное изменение игры.