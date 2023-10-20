Моддер hunter14322 представил новинку для фанатов RDR2, которая сделает игровую физику более реалистичным.

Realism - это модификация, которая добавляет новый уровень физики в игру путем усовершенствования движения персонажей и реализации реалистичных эффектов ранений. Этот мод создан на основе видеороликов с kaotic и LiveLeak и призван сделать игровой опыт более интересным.

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И многое другое!

ЗАМЕЧАНИЯ

Следует отметить, что данный мод находится в бета-версии, поэтому могут быть баги и проблемы. Автор приветствует предложения и замечания от игроков, чтобы улучшить модификацию и добавить новые возможности. Важно понимать, что Realism - это скорее небольшое улучшение геймплея, чем кардинальное изменение игры.

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