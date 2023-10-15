В ноябре 2023 года фанаты Mortal Kombat 1 смогут встретить нового бойца, который обещает стать настоящим событием для поклонников игры. Он называется Омни-мэн и озвучен актёром Дж. К. Симмонсом, что добавляет особую изюминку этому персонажу.





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Авторы Mortal Kombat 1 решили порадовать своих фанатов, опубликовав на своём официальном YouTube-канале геймплейный ролик, полностью посвящённый Омни-мэну. В этом видео поклонники игры могут увидеть фрагменты сражений, фаталити, и интересные кастцены, связанные с этим персонажем. Это предоставляет возможность заранее познакомиться с его уникальным стилем боя и специальными приёмами.

Ещё одним приятным сюрпризом для игроков является ранний доступ к Омни-мэну. Владельцы Premium-издания игры и Kombat Pack смогут сразу отправиться в бой с этим новым бойцом, переживая его атаки и уникальные комбо.

Омни-мэн был не единственным новым бойцом, добавленным в Kombat Pack Mortal Kombat 1. Вместе с ним в этот пакет входят такие персонажи, как Ермак, Куан Чи, Такеда, Хоумлендер из популярного сериала «Пацаны», и Миротворец из вселенной DC. Это дополнительно разнообразит игровой опыт и позволит игрокам выбирать из богатого ассортимента бойцов.

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Напомним, что релиз Mortal Kombat 1 состоялся 19 сентября 2023 года. Игра получила высокие оценки от критиков, средняя оценка на Metacritic составила 83 балла из 100. Оценка пользователей на сайте также положительная, в среднем 7,4 балла из 10. Игра также завоевала сердца игроков на платформе Steam, где 74% отзывов оказались положительными.