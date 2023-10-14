В мире игр и развлечений сегодня нет сомнений в том, что Sony PlayStation остается одним из главных игроков. Однако, помимо консолей, Sony PlayStation активно развивает свое подразделение ПК, что не остается незамеченным

Этот сотрудник будет подчиняться старшему менеджеру по планированию и анализу ПК, и он не будет летать в одиночку. Работа будет включать сотрудничество с различными отделами, такими как команда ПК, цифровые продажи каналов и GSBO. А задачей станет прогнозировать продажи, предлагать идеи и анализировать данные, которые будут способствовать росту сектора ПК PlayStation.

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Крайне желательны навыки финансового моделирования, визуализации данных и анализа рынка. Среди прочего будет не только предсказание и анализ, но и активное участие в корректировке стратегий ценообразования и продвижения.

Новый сотрудник станет ключевым игроком в выявлении возможностей роста и предоставлении важной информации лицам, принимающим стратегические решения в Sony PlayStation. Заработная плата специалиста по планированию бизнеса PlayStation на ПК — от 106 до 160 тысяч долларов в год.

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Sony PlayStation продолжает внимательно следить за потребностями и ожиданиями своих клиентов, и их инвестиции в подразделение ПК свидетельствуют о стремлении расширить влияние в этой сфере. Так что если есть желание стать частью этого захватывающего мира развлечений, а рост и успешность подразделения ПК PlayStation звучат интересно, не упустите шанс стать аналитиком по планированию ПК в Sony PlayStation.