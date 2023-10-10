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Это событие, на которое многие геймеры ждали с нетерпением, обещает неделю увлекательных приключений и развлечений для игроков со всего мира. Фестиваль предоставляет уникальную возможность оценить демоверсии множества игр от разработчиков со всех уголков планеты.
В рамках этого фестиваля, пользователи Steam могут погрузиться в мир разнообразных игр, среди которых вы найдете настоящие жемчужины. Одной из самых ярких демоверсий, доступных на "Играм быть", является "The Thaumaturge". Эта игра разрабатывается студией, которая занималась ремейком "Ведьмака", и обещает стать интересным проектом для всех фанатов этой популярной франшизы.
Если вы увлекаетесь стратегическими играми, то обязательно оцените демоверсию "Last Train Home". Эта игра рассказывает историю о путешествии чешских солдат через Сибирь и погрузит вас в атмосферу загадочной Сибири, предоставляя уникальный опыт стратегического путешествия.
Для любителей симуляторов с нестандартными сюжетами представлена игра "Dungeons 4". Это серия фэнтезийных стратегий, в которых игрок управляет силами зла.
Важно отметить, что все игры, участвующие в этом ивенте, разделены на несколько категорий, что значительно упрощает поиск того, что вас интересует. Так что не упустите шанс окунуться в мир увлекательных игр и определиться с будущими покупками на Steam.
И ещё, часть игр, которые можно опробовать:
- Enshrouded
- ASTRA: Knights of Veda
- My Work Is Not Yet Done
- Estate Agent Simulator
- Celestial Empire
- Pioneers of Pagonia
и сотни других.
Акция продлиться ровно 7 дней.