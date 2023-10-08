реклама
На конференции аналитиков Citi в сентябре, Зинснер заметил: "На самом деле мы думаем, что 2024 год будет довольно хорошим годом для клиентов, особенно из-за обновления Windows." Он также подчеркнул, что компьютеры у многих пользователей уже устарели и требует обновления, и что новая Windows может стать катализатором этого процесса.
реклама
Подтверждение слухов
Эти комментарии от Дэвида Зинснера вызвали интерес после утечек информации о Windows 12, которые появились во внутренних документах Intel несколько месяцев назад. По слухам, Intel готовит свою настольную платформу Meteor Lake для следующего поколения Windows, которое, предположительно, будет называться Windows 12.
Искусственный интеллект и Windows 12
Интересно отметить, что Intel официально анонсировала мобильные чипы Meteor Lake с сопроцессором искусственного интеллекта. Это может быть важным шагом, учитывая стремление Microsoft интегрировать функции искусственного интеллекта в Windows. Компания уже добавила некоторые функции ИИ, такие как Copilot, непосредственно в Windows 11, и демонстрировала интерес к этой технологии на мероприятии Surface.
Хотя Microsoft пока не объявила о Windows 12, признаки говорят о том, что она планирует интегрировать функции искусственного интеллекта в будущие версии операционной системы. Совместно с анонсированными чипами Intel и другим оборудованием, ориентированным на сопроцессоры искусственного интеллекта, Windows 12 может представлять собой значимый шаг в развитии операционных систем Microsoft.