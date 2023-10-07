Источник информации, тесно связанный с одной из студий Sony, подтвердил слухи о разработке продолжения Days Gone. С успехом предсказывавший детали Destiny 2 инсайдер теперь сообщает о работе Sony Bend над новой главой популярной игровой серии

Долгожданный сиквел Days Gone 2 оказался в разработке, и, хотя данная информация пока не имеет официального подтверждения, у нас есть все основания поверить в её достоверность.

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Источник этой интересной информации - Лиз, которая ранее предоставляла достоверные сведения о Destiny 2. Её связи с игровой индустрией делают её информацию довольно авторитетной. Таким образом, пока официального анонса Days Gone 2 нет, её утверждения следует воспринимать серьезно.

Согласно Лиз, команда Sony Bend уже приступила к работе над сиквелом. Интересно, что несмотря на это, часть команды также работает над совершенно новым проектом. Это может говорить о больших планах и амбициях студии.

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Хотя информация о Days Gone 2 пока остается слухом, факт того, что студия Sony Bend возможно работает над продолжением этой популярной игры, весьма обнадеживает её поклонников. Остается ждать официальных объявлений Sony для окончательного подтверждения этой новости.