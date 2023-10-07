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Долгожданный сиквел Days Gone 2 оказался в разработке, и, хотя данная информация пока не имеет официального подтверждения, у нас есть все основания поверить в её достоверность.
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Источник этой интересной информации - Лиз, которая ранее предоставляла достоверные сведения о Destiny 2. Её связи с игровой индустрией делают её информацию довольно авторитетной. Таким образом, пока официального анонса Days Gone 2 нет, её утверждения следует воспринимать серьезно.
Согласно Лиз, команда Sony Bend уже приступила к работе над сиквелом. Интересно, что несмотря на это, часть команды также работает над совершенно новым проектом. Это может говорить о больших планах и амбициях студии.
Хотя информация о Days Gone 2 пока остается слухом, факт того, что студия Sony Bend возможно работает над продолжением этой популярной игры, весьма обнадеживает её поклонников. Остается ждать официальных объявлений Sony для окончательного подтверждения этой новости.