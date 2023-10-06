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Обновление 2.01: Ключевые изменения
Одним из главных аспектов обновления 2.01 является исправление ошибок и багов, которые могли вызывать вылеты игры. Это значительно улучшит общую стабильность игрового процесса и поможет игрокам избежать неприятных сюрпризов в виде сбоев.
Улучшения производительности
CD Projekt RED также уделила внимание оптимизации производительности. Это включает в себя оптимизацию ресурсов игры, улучшение загрузки мира и уменьшение времени ожидания. В результате игроки могут ожидать более плавного и беспроблемного геймплея.
Размер обновления
Строго говоря, обновление 2.01 не является небольшим. Если вы играете в Steam-версию Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, вам потребуется загрузить обновление размером впечатляющие 21,7 гигабайта. Это говорит о масштабности изменений и серьезности усовершенствований, внесенных в игру.
Обновление 2.01 для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty является важным шагом в работе CD Projekt RED над улучшением игры. Оно призвано сделать игровой мир более стабильным и приятным для игры, а также удовлетворить ожидания фанатов, которые ждали долгожданных исправлений и улучшений.