Google продолжает совершенствовать свои умные часы, и недавно компания представила Pixel Watch 2. Это устройство обещает улучшенные характеристики и новые функции, которые могут привлечь внимание любителей носимой техники.

Легкий и экологичный корпус

реклама

Один из ключевых аспектов Pixel Watch 2 - это его корпус, изготовленный из 100% переработанного алюминия. Это сделало часы на 10% легче по сравнению с предыдущей моделью Pixel Watch, вес составляет всего 31 грамм против 36 грамм. Такой подход соответствует современным экологическим требованиям и делает устройство более приятным для носки.

Впечатляющий OLED-дисплей

Pixel Watch 2 оснащен ярким OLED-дисплеем с диагональю 41 мм. Это обеспечивает четкое и яркое отображение информации, что делает использование часов комфортным и удовлетворительным.

Мощный процессор и расширенные датчики

В новой модели Pixel Watch внедрен новый процессор, который улучшает производительность и эффективность устройства. Особенно стоит отметить наличие новых датчиков температуры тела и частоты сердечных сокращений, что делает часы еще более полезными для здоровья и фитнеса.

Усиленные функции безопасности

Одной из выдающихся новых функций Pixel Watch 2 является возможность настройки таймера о планируемом прибытии домой, например, после сеанса в кинотеатре или вечеринки. По истечении установленного времени, часы будут проверять состояние пользователя и в случае отсутствия ответа передадут информацию о его местоположении экстренным службам. Это может быть критически важным в ситуациях, когда нужна помощь.

Быстрая зарядка и долгая автономия

Pixel Watch 2 оснащены аккумулятором емкостью 306 мАч. Благодаря новым технологиям зарядки, устройство может зарядиться на 50% всего за полчаса, а до полной зарядки требуется всего 75 минут. Это означает, что вы сможете быстро зарядить часы и вновь использовать их в повседневных задачах. В активном режиме часы могут работать до 24 часов без подзарядки, что делает их идеальным выбором для активного образа жизни.

Доступная цена

И наконец, Pixel Watch 2 доступны по цене $349, что приближает их к более широкой аудитории. Это привлекательное сочетание цены и функциональности делает часы Pixel Watch 2 одним из лучших вариантов для тех, кто ищет качественные и современные умные часы.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Pixel Watch 2 представляют собой обновление, которое обещает улучшить ваш опыт использования умных часов. С их легким корпусом, выдающимися характеристиками и новыми функциями безопасности, они могут стать отличным выбором для всех, кто ценит комфорт, стиль и надежность в носимой технике.