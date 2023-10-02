До недавнего времени, Windows 11 и 10 можно было активировать с помощью ключей Windows 7, 8 и 8.1 . Такое стало возможно ещё с 2015 года, когда Microsoft выпустила Windows 10 с возможностью бесплатного обновления в течении года.

Помимо предоставления пользователям Windows 7/8 бесплатного обновления до Windows 10, Microsoft разрешила активировать свою новейшую ОС с помощью ключей от предыдущих версий.

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Обновление с Windows 7 и 8 до Windows 10 или 11 больше невозможно, и теперь кажется, что Microsoft устраняет лазейку, позволяющую пользователям активировать Windows 11 старыми лицензионными ключами Windows.

Как заметил Deskmodder , Microsoft опубликовала сообщение в Центре партнеров по устройствам, уведомление для клиентов о том, что бесплатное обновление с Windows 7 и 8 до более поздних версий Windows больше недоступно. Это означает, что вы больше не сможете обновляться с Windows 7/8/8.1 до Windows 10 или 11. Но обновления до Windows 11 с Windows 10 по-прежнему бесплатны.

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Хотя старые ключи Windows 7 и 8 по-прежнему могут активировать Windows 11 версии 22H2, новые версии больше не принимают такие ключи. Удалось активировать виртуальную машину под управлением Windows 11 версии 22H2, но аналогичная виртуальная машина с последней сборкой Windows 11 Canary (предположительно версия 24H2) отклонила ключ Windows 7.