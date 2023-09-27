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Iphonovec
Logitech представила геймерское кресло Playseat Challenge X для автосимуляторов
Сегодня было представлено новое кресло для симуляторов гонок под названием Playseat Challenge X — Logitech G Edition, разработанное совместно брендами Logitech G и Playseat.

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Это кресло специально создано для использования с гоночным рулем и педалями Logitech G. Оно имеет легкую складную раму из углеродистой стали и полностью регулируемое сиденье, выполненное из дышащих материалов Playseat Actifit. Такое сочетание обеспечивает гонщикам-симуляторам исключительный комфорт, универсальность, долговечность и производительность, необходимые для полного погружения в мир гонок.

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Playseat Challenge X — Logitech G Edition включает в себя три новых улучшения, которые значительно улучшают его функциональность:

  • Регулировка сиденья X-Adapt: Позволяет настроить положение сиденья в шести различных положениях, обеспечивая точную настройку положения педалей и руля, чтобы создать ощущение нахождения в автомобиле.
  • Дышащий материал ActiFit: Специальный материал, который адаптируется к телу пользователя и обеспечивает превосходную поддержку, контроль температуры и отзывчивость на усилие и Trueforce.
  • Жестко установленная педальная пластина: Оборудована регулировкой наклона для улучшения опыта гонщика.

Кресло легкое, весом всего 11,6 кг (26 фунтов), и его можно быстро сложить и убрать, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться гоночными симуляторами без необходимости выделять постоянное место для игрового оборудования.

Кроме того, оно оснащено креплением для переключения передач, что позволяет улучшить реалистичность гонок при использовании руля Logitech G Driving Force.

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PlaySeat Challenge X — Logitech G Edition доступно в темно-сером цвете и продается в крупных розничных магазинах по рекомендованной розничной цене $299 или €299.

#logitech g edition #playseat challenge x
Источник: logitechg.com
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