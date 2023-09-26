Activision привнесла свежее дыхание в Modern Warfare 2 и Warzone, анонсировав в шестом сезоне новых операторов - Скелетора, Спауна, Эша Уильямса и Алукарда.

Activision привнесла свежее дыхание в Modern Warfare 2 и Warzone, анонсировав в шестом сезоне новых операторов - Скелетора, Спауна, Эша Уильямса и Алукарда.

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Activision представила дорожную карту шестого сезона, запланированного на 27 сентября, начиная с 9 утра по тихоокеанскому времени. С этим сезоном возвращается режим Zombie Royal, а также появятся новые операторы - Спаун, Эш Уильямс, Скелетор, Инариус, Лилит и Алукард.

Спаун с легкостью вписывается в атмосферу Call of Duty, и фанаты уже знакомы с этим культовым персонажем из мультсериала. Герой начинал как удостоенный наград офицер Корпуса морской пехоты США, после чего стал агентом ЦРУ и, наконец, порождением ада с уникальными способностями.

Эш Уильямс, главный персонаж сериала "Зловещие мертвецы", тоже присоединяется к битве в шестом сезоне. Эш сражается с злобными существами, одержимыми демонами, используя разнообразное оружие, включая бензопилу, добавленную к помповому дробовику.

Лилит, известная как антагонист из Diablo IV, также включается в ряды операторов 6 сезона, как и Инариус из той же вселенной Diablo.

И, наконец, Алукард - главный герой манги и аниме "Хеллсинг". Этот вампир является охотником на вампиров, но его вооружение - полуавтоматические пистолеты - сделают его опасным противником в Modern Warfare 2.