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Tomb Raider возвращается такой, какой мы все полюбили ее. Первые три игры Tomb Raider получат ремастеры, причем все три игры будут в одном пакете.
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Во время последней конференции Nintendo Direct вышел первый трейлер этой коллекции ремастеров. Ремастрер игр из 90-х. В трейлере демонстрируют улучшенную новую графику, которая придает старым играм новый приятный вид
В трейлере вы увидите геймплей всех трёх игр. Неясно, будет ли в ремастере новые элементы управления или другие функции, повышающие качество жизни, или же новая графика — это все, что мы получим.
Хотя у них не будет версии Native Linux, они, без сомнения, будут хорошо работать в Proton. Благодаря полной поддержке контроллеров они могут стать отличными играми и для Steam Deck.
Вы можете сделать предзаказ в Steam . Стоимость 990 рублей.