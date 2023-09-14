Релиз состоится 14 февраля 2024 года. Tomb Raider I-III Remastered появится в Steam благодаря Aspyr Media. Ремастеры были анонсированы сегодня для различных консолей, и теперь они также доступны для предварительного заказа в Steam.

Tomb Raider возвращается такой, какой мы все полюбили ее. Первые три игры Tomb Raider получат ремастеры, причем все три игры будут в одном пакете.

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Во время последней конференции Nintendo Direct вышел первый трейлер этой коллекции ремастеров. Ремастрер игр из 90-х. В трейлере демонстрируют улучшенную новую графику, которая придает старым играм новый приятный вид





В трейлере вы увидите геймплей всех трёх игр. Неясно, будет ли в ремастере новые элементы управления или другие функции, повышающие качество жизни, или же новая графика — это все, что мы получим.





Хотя у них не будет версии Native Linux, они, без сомнения, будут хорошо работать в Proton. Благодаря полной поддержке контроллеров они могут стать отличными играми и для Steam Deck.

Вы можете сделать предзаказ в Steam . Стоимость 990 рублей.