«Вольга» выпустит в кинотеатрах «Сайлент Хилл. Возвращение», «Риддика 4» и другие новинки
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Список фильмов, которые «Вольга» выпустит в РФ:
«Материнский инстинкт»
«Моя жена — киллер»
«Игра королевы»
«Министерство неджентльменских дел»
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«Ворон»
«Риддик: Фурия»
«Рейс навылет»
«Немая ярость»
«Сайлент Хилл. Возвращение»
«Нежить»
«В потерянных землях»
«Приключения Паддингтона 3»
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«Ози: Голос джунглей»
«Приключения Панды»
«Супер Крылья. Фильм»
Ранее, «Вольга» выпустила ранее психологические триллеры «Род мужской» и «Все страхи Бо».
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