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Bethesda и id Software удалили Denuvo из DOOM Eternal
Согласно данным, доступным в базе данных лаунчера Valve, Bethesda Softworks в сотрудничестве с разработчиками из студии id Software приняли решение удалить антипиратскую защиту Denuvo из игры DOOM Eternal. Это произошло 5 сентября 2023 года.

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Антипиратская защита Denuvo была присутствующей в Steam-версии игры с самого момента её релиза, который состоялся 20 марта 2020 года. Однако авторы решительно не высказали комментариев относительно причин, по которым они решили отказаться от использования этой технологии в шутере DOOM Eternal.

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Строить догадки о том, почему было принято такое решение, пока затруднительно, поскольку разработчики не предоставили явных объяснений. Следует отметить, что ранее в DOOM Eternal также была внедрена античит-технология от Denuvo, но она была удалена после жалоб со стороны игроков.

Это изменение, безусловно, привлекает внимание сообщества геймеров, и дальнейшие обсуждения могут пролить свет на факторы, побудившие разработчиков и издателя принять это решение.

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#id software #bethesda #doom eternal
Источник: steamdb.info
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