Российская студия анонсировала экшен по мему «Древние русы против ящеров» Игрокам предстоит отражать атаки ящеров за древнерусских воинов.





Отечественная инди-студия рада представить анонс своей новой игры под названием "РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ". Эта игра основана на популярном меме о великих подвигах древних русов в борьбе с ящерами.

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Сюжет и персонажи

В экшен-игре "РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ" игрокам предстоит встать на защиту Русской земли и отбивать атаки ящеров в роли одного из трех могучих богатырей:

Дрочеслав, сын Сергея, вооруженный бердышем. Всеслав Чародей, боец с двумя мечами. Радислав Багиров, владеющий мечом и щитом.

Локации

События игры развиваются в удивительных местах, таких как Гиперборея, Байкальск и республика Тыва. Игроки будут исследовать эти локации и сражаться с ящерами, защищая Русскую землю.

Благословения и комбо-атаки

В битвах игроки получат поддержку от различных древнерусских богов, которые будут даровать им благословения. Кроме того, игроки смогут использовать комбо-атаки, сражаясь под "матерым фонком".

Графика

Разработчики обещают высококачественную 3D графику, придающую игре реалистичность. Каждое бревно будет иметь не менее 8 полигонов, что придаст игре дополнительную детализацию и глубину.

Релиз и платформа

Ожидается, что релиз игры "РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ" состоится в сентябре 2023 года. Игра будет доступна на персональных компьютерах через платформу Steam.

С нетерпением ждем возможности окунуться в мир древних русских богатырей и их сражений с ящерами в этой захватывающей новой игре!



