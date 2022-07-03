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Вступление

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Чем охлаждать процессор? Какую систему охлаждения выбрать? Можно ли на этом сэкономить? Вопросов подобного характера очень много. Я уже написал два материала по одному недорогому башенному кулеру и заметил большой интерес к этой теме. Я сам столкнулся с проблемой выбора кулера для платформы LGA1700 и здесь действительно всё сильно зависит от процессора. Что касается флагмана Intel Core i9-12900K, то его способна эффективно охладить только кастомная СЖО, которую я также планирую собрать, из бюджетных китайских компонент фирм Barrow и Bykski. Сначала я всё же решил перепробовать всё, что было у меня под руками.

Понятно, что недорогие кулера выберут люди для бюджетных моделей процессоров и здесь как-то сложно понять на что рассчитывать. Есть какие-то вводные данные, которые можно найти в характеристиках моделей. Например, у процессоров Intel Core i5-12400 и 12500 заявлен штатный TDP 65 Вт, а в режиме Turbo Boost – 117 Вт. У Intel Core i5-12600K это уже 125 Вт и 150 Вт соответственно. Понятно, что нужно ориентироваться на последнее число, чтобы получить максимальную производительность, а ещё должен быть какой-то запас мощности у системы охлаждения, чтобы она работала тихо. Поэтому кулер нужно как-то подбирать с запасом. Также известно, что модель Intel Core i5-12400 комплектуется боксовым кулером, который теоретически должен отводить те самые 117 Вт. Иначе процессор будет перегреваться, турбо режим работать не будет, частоты снизятся и производительность упадёт. Сколько же реально сможет отвести боксовый кулер, если его поставить на флагмана Intel Core i9-12900K? Да, такой вопрос у меня возник не только по боксовому кулеру, но и по другим, которые у меня были. Моделей оказалось несколько и в основном все бюджетные.

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Это боксовый кулер от Intel LGA1700, древний DeepCool Theta 16 PWM под LGA115X, старый знакомый ID Cooling SE-214-XT, его брат ID Cooling SE-224-XT White и ещё один кулер, который я рассматривал – DeepCool AK400. Последний из них самый дорогой и в целом я их перечислил практически по возрастанию цены, если учесть, что боксовый – бесплатно. Сколько максимум тепла сможет отвести каждый из них? На то, что кто-то из них сможет вдруг справиться с Intel Core i9-12900K, я даже не рассчитываю. Рассмотрим каждого участника более детально, а потом протестируем.

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Intel LGA1700

Это совершенно новый кулер, который инженеры компании разрабатывали с нуля, не спали долгими ночами, ворочались и всё время думали. Техническое задание было простое: кулер должен выглядеть круто, должен как-то охлаждать процессор среднего уровня с заблокированным множителем, стоить дёшево.

Всё из этого практически получилось. Не уверен насчёт цены, но выглядит он действительно хорошо, как-то охлаждает и даже не очень сильно шумит. Конструкция при этом осталась прежней и без каких-то извращений, вроде перевёрнутого вентилятора. Мне не хватило только подсветки. Крепление тоже не стали менять. Также используется стальная рамка с пластиковыми клипсами с защёлками по углам.

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Конструкция давно знакома и успешно используется со времён процессоров Pentium 4. Теплосъёмником и сердечником кулера является медный цилиндр. Снаружи он опоясан по кругу алюминиевым оребрением. Сверху находится вентилятор с ШИМ управлением и пластиковой рамой. Воздух проходит через рёбра и попадает на печатную плату, обдувая околосокетное пространство. Это также положительный момент именно для недорогих материнских плат, где слабое охлаждение транзисторов, обеспечивающих питание процессора.

Именно поэтому конструкция выглядит удачной, но всё это применимо, если потребление процессора небольшое. Здесь мы уже знаем про 117 Вт, но справится ли с этим кулер?

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DeepCool Theta 16 PWM

Это вообще динозавр, которого я купил лет 7 назад и он служил верой и правдой в небольшом сервере, который работал 24/7 около 5 лет. Разумеется, я его обслуживал, а перед тестами вообще отчистил до состояния практически нового. Вентилятор смазал потому, что он уже трещал.

Здесь конструкция очень похожа, но кулер выглядит немного проще. Алюминий не окрашен, рама чёрная, крыльчатка синяя. Нет какого-то общего стиля. Надо сказать, что на момент покупки это был не самый бюджетный охладитель для процессора. Дело в том, что здесь также есть ШИМ управление и медный сердечник. Всё это позволяет ему быть достаточно тихим при умеренной нагрузки не очень мощного процессора.

Крепление осуществляется также, но устанавливается он на платформы LGA115X и LGA1200. Как я его использовал на LGA1700? Есть материнские платы, которые это позволяют. Я не ставил перед собой цель в каких-то серьёзных изысканиях по этому кулеру, но мне стало просто любопытно как он проявит себя относительно штатного боксового охладителя. Мне изначально казалось, что он выступит слабо и я на него не ставил.

Само крепление аналогично. Здесь снизу также находится стальная рамка с пластиковыми клипсами-фиксаторами. Это позволяет устанавливать кулер на уже смонтированную материнскую плату в корпус. Всё осуществляется быстро и легко. Это касается как установки, так и демонтажа.

Этот кулер тяжелее боксового, но это легко объясняется тем, что тело радиатора банально выше. Однако, расстояние между рёбрами больше и поэтому разница не столь существенная.

ID Cooling SE-214-XT

С этим кулером мы уже хорошо познакомились потому, что я уже выпустил по нему два материала и готовлю ещё один. Более подробно о нём можно почитать в статье.

Здесь я только хочу сказать, что в комплекте есть крепление под LGA1700, а сам радиатор очень лёгкий.

ID Cooling SE-224-XT White

Как ни странно, но этот кулер я купил ещё до выхода платформы Intel LGA1700 и поэтому крепежа в комплекте нет. Кстати от ID Cooling SE-214-XT он тоже не подходит, а частично его можно задействовать от DeepCool AK400. Это странно, но именно с ним у этого устройства больше общего, чем со своим родственником. Дело тут не только в креплении, но и в радиаторе.

Сперва он кажется абсолютно похожим, но это если не всматриваться. Отличий очень много. Начнём с того, что рёбра-пластины тут еле заметно, но потолще, их количество на две меньше, но в целом вес больше, хотя и тут пайки не видно.

Ещё с двух концов видно, как пластины загнуты и кажется, что они соединены друг с другом, но это не так.

Из алюминиевого основания также выходят четыре медные никелированные тепловые трубки, а на теплосъёмнике прямой контакт. Диаметр их также 6 мм. Поэтому изначально радиаторы кажутся похожими. Однако, здесь у пластин есть зубцы, которые немного снижают сопротивление воздуха. Ещё радиатор симметричный и не смещён в одну из сторон.

Вентилятор здесь самый шумный. Даже несмотря на эти зубцы, стоит такой свист, что рядом находиться невозможно. Зато есть белая подсветка. Мне она не нужна и поэтому в готовой сборке вентилятор я заменил на более тихий.

Кулер стоит немного подороже младшей модели, но мне показалось это оправданным. В конце концов это просто личные ощущения, но требуется тестирование, которое подтвердит это или опровергнет.

DeepCool AK400

Этот кулер я также уже обозревал и не вижу смысла ещё раз всё про него повторять. Визуально это половинка от AK620, но не пропаянная в отличие от него, а это автоматически снижает эффективность.

При этом вес радиатора самый большой из всех и производитель заявляет об отводе 220 Вт. Видимо какие-то тесты были, если есть такое число, однако я просто сомневаюсь, но вдруг?

Тестовый стенд

Тестирование кулеров проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-12900K;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMIS Z690 HERO, версия BIOS – 1403;

Память: 2 x 16Гб DDR5-5200 A-DATA (Micron);

Видеокарта: ASUS GT1030 2 Gb GDDR5

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;

Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W GOLD;

Тестирование

Intel LGA1700

Сначала я использовал боксовый кулер, чтобы понять, сколько тепла он отведёт. Сразу хочу сказать, что здесь испытания максимально приближены к действительности. Процессор работает в штатном режиме, он ничем не ограничен, под крышкой базовый припой, а между крышкой и теплосъёмником паста. Прижим хороший.

Уже известно, что замена каждого термоинтерфейса на ЖМ позволяет выиграть 5-10℃. В идеале разница может действительно достигать 20℃. Да, это не фантастика, а реальность. Я сам скальпировал разные процессоры много раз, а здесь просто покажу, как это сделали другие ребята.





Сам я в тестах использовал не скальпированный процессор, без жидкого металла, с кривой крышкой, чтобы ситуация была реальной, а любые модернизации вроде полировки или замены термоинтерфейса её только улучшат, что очевидно. Приступим к тестированию.





Теперь точно видно, как работает настоящий капитализм. Говорили про 117 Вт в бусте? Вот, пожалуйста получите. Хотите больше? Идите в магазин. У кулера просто нет никакого запаса, и он даже не сможет работать с процессором Intel Core i5-12600K, где в базе TDP 125 Вт. Точнее работать всё будет, но вот на максимальный уровень производительности уже можно не выйти.

DeepCool Theta 16 PWM

Если честно, то такой кулер просто был под руками и материнская плата поддерживала крепления от LGA115X. Специально такой аттракцион я не задумывал, но раз так совпало, то почему бы не воспользоваться и не получить какой-то результат, который достаточно интересен. Прижим здесь тоже хороший несмотря на то, что высота крышки процессоров немного отличается.

В целом все предпосылки для достижения такого же результата как у боксового есть потому, что кулер тяжелее и вентилятор здесь мало чем уступает. Посмотрим, что получилось.





Всё очень даже неплохо. Я бы на месте Intel даже не придумывал велосипед, а заказал партию у DeepCool под LGA1700, с покрашенным радиатором и чёрной крыльчаткой с надписью Intel и возможно даже подсветкой.

ID Cooling SE-214-XT я уже тестировал и он честно отработал свои 180 Вт, которые заявлял производитель.





ID Cooling SE-224-XT White

Здесь я изначально был уверен, что будет лучше. Однако не всё так просто. Сначала пришлось повозиться с креплением. Эти компании не могут придумать даже единого крепления для своих собственных кулеров, как это делает Noctua. Да, там тоже есть два размера, и для LGA1700 продаётся два разных монтажных набора: NM-i17xx-MP83 и NM-i17xx-MP78. Как бы эти крепления должны раздавать бесплатно, но я купил кулер несколько лет назад и чеки утратил и теперь крепления приходится покупать самостоятельно за космический прайс.

Крепление пришлось использовать от кулера DeepCool AK400. Однако с него пришлось снять даже перекладину потому, что не совпадала резьба с рамкой, хотя совпадали габариты. Прижим хороший.

Кстати, сам производитель в спецификации заявляет, что кулер сможет отвести 180 Вт. Здесь он явно приуменьшил значение и даже сложно сказать почему.





А ещё это самый шумный из всех кулеров. Только он смог переступить за 50 дБ. Поэтому я не использую его со штатным вентилятором, а поставил его только для тестов. Однако, результат достойный как ни крути.

DeepCool AK400

Я уже также тестировал этот кулер и он отлично показал себя в тестах, но я использовал процессор послабее, а на этот раз всё будет по-взрослому и ему придётся как-то отдуваться и пытаться справиться с Intel Core i9-12900K. Сначала убедимся, что прижим хороший.

Дальше уже можно переходить к тестированию. Результаты будут очень любопытны потому, что кулер стоит практически вдвое дороже ID Cooling SE-214-XT, поэтому и результат хочется соответствующий. Производитель заявляет про 220 Вт. Компания солидная и я верб в это значение, хоть и немного сомневаюсь.





Как мы видим, но действительно немного не дотягивает и можно немного расстроится. Однако, среди всех этих трёх башен – это самая тихая, а эффективность всё же достаточно хорошая и если бы он был пропаян, то 220 Вт отвёл бы точно.

Noctua NH-D15

Да, такой кулер тоже был под руками и теперь за дело возьмётся настоящий мастер. Он покажет этим слабакам, как нужно по-настоящему охлаждать флагманские процессоры. Не будет лишним напомнить, что сейчас такой кулер стоит дорого. Почти 10000 рублей простой и 12000 чёрная версия chromax.black. Цена не главное, лишь бы хорошо охлаждал. Кулер куплен, куплено оригинальное крепление NM-i17xx-MP83. Шесть трубок, две секции, всё пропаяно. Полетели.





И в общем полёт не состоялся, а был лишь прыжок. Да, результат получился лучше, но он далёк от того, что нужно процессору. Нет, это не шутка, не розыгрыш. Я несколько раз сбрасывал BIOS, пересобрал систему, переустановил кулер, пробовал разные термоинтерфейсы и вот такой результат получился на родном Noctua NT-H1.

И вот здесь по отпечатку уже видно, что прижим слабый и радиатор стоит на пасте и не выдавливает её. Всё дело в том, что за время использования и частого монтажа ослабли пружины и поэтому прижим ухудшился.

Может у кого-то из читателей есть связка из Intel Core i9-12900K + Noctua NH-D15, и они поделятся своими результатами здесь…

Заключение

Победителей тут нет и с топовым процессором от Intel не справился никто. При этом были получены интересные результаты. Например, даже старый кулер DeepCool Theta 16 PWM оказался немного лучше нового боксового от Intel. В этом нет ничего удивительного потому, что конструкция очень похожа, а радиатор у боксового немного меньше, но смотрится он круче. ID Cooling SE-214-XT – самая слабая из протестированных сегодня башен, но по факту её всё равно достаточно для процессоров Intel Core i5-12400 и 12500. С 12600K он тоже должен справится, но здесь уже лучше подстраховаться и взять что-то более эффективное. ID Cooling SE-224-XT и DeepCool AK400 вообще похожи как близнецы. Первый заметно шумнее, но дешевле, а второй не смог справиться с 220 Вт тепла, которые были заявлены в спецификации, но здесь возможно просто какая-то несостыковка и возможно дополнительным условием для этого было использование второго вентилятора. Ещё у ID Cooling SE-224-XT не было крепления для LGA1700, но можно было воспользоваться как раз креплением от DeepCool AK400.

Что ещё следует помнить при использовании старых кулеров с новой платформой? Всегда нужно проверять прижим и запускать тесты, чтобы убедиться в том, что кулер справляется с отводом тепла и есть запас хотя бы в 15℃ до максимума. Также не следует забывать, что со временем эффективность термоинтерфейса снижается и его нужно обновлять. Также может забиться радиатор, а ещё может ослабнуть прижим из-за усталости пружин. С последним я уже сталкиваюсь не первый раз, но это больше характерно именно для частых перестановок кулера. Однако, нет гарантии, что через 5 лет пружины не привыкнут к какому-то состоянию и их не придётся растягивать. Естественно, бывают очень кривые крышки процессоров, но это обнаруживается сразу по отпечатку. Именно поэтому, если вы планируете использовать жидкий металл, то лучше сначала убедиться в хорошем прижиме. Также нужно помнить, что ЖМ не дружит с алюминием и медью. Появляется коррозия, которая ухудшает теплопроводность.

Дальше буду собирать бюджетную кастомную СЖО и будет вторая часть по радиатору ID Cooling SE-214-XT и AMD 35 Вт.