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crazycat21

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Mitsubishi наладит производство человекоподобных роботов на линии по выпуску двигателей
Первые выпущенные роботы будут трудиться на производстве самой автомобильной компании.
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Автомобильный производитель Mitsubishi начнёт серийное производство человекоподобных роботов с искусственным интеллектом (ИИ) на своём предприятии в городе Киото, Япония.

Человекоподобный робот компании Highlanders. Фото: Highlanders

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Сборка роботов, разработанных стартапом Highlanders из Токио, будет осуществляться на неиспользуемой линии по производству двигателей. Перед этим производственная линия будет переоборудована под соответствующие задачи.

Ожидается, что предприятие будет производить до 1000 человекоподобных роботов в месяц для промышленного применения.

Шаг фирмы Mitsubishi отражает растущие инвестиции автопроизводителей в физический ИИ и автоматизацию производства, поскольку компании стремятся расширить использование человекоподобных роботов при выпуске продукции.

Начало производства в рамках партнёрского соглашения между Mitsubishi и робототехническим стартапом Highlanders запланировано на начало 2027 года. Для производства будут использованы простаивающие линии. Затем первые выпущенные роботы будут развернуты на линиях по производству двигателей Mitsubishi, где они будут выполнять заводские задачи и генерировать оперативные данные для повышения своей производительности. И уже после завершения этого этапа проверки Mitsubishi и Highlanders планируют продавать устройства другим производителям и предприятиям, которые постоянно сталкиваются с нехваткой рабочей силы.

Партнёрство компаний объединяет физические технологии искусственного интеллекта Highlanders с многолетним опытом Mitsubishi в автомобильной промышленности и процессами контроля качества. Mitsubishi стремится эффективно масштабировать производство человекоподобных роботов с использованием своих отлаженных производственных возможностей. При этом будет обеспечена надёжность автомобильного уровня. 

«Используя человекоподобных роботов на наших собственных производственных мощностях и поддерживая производство продукции Highlanders, мы стремимся использовать результаты этого сотрудничества для стимулирования нашего роста и повышения корпоративной ценности», – заявил Такао Като, председатель совета директоров и генеральный директор Mitsubishi Motors Corporation. 

#новости #искусственный интеллект #автомобили #япония #роботы #человекоподобные роботы #автомобильная промышленность #mitsubishi #highlanders
Источник: interestingengineering.com
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