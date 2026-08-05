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crazycat21

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

В Японии появился «холодильник для людей» для спасения от летней жары
Оригинальное техническое решение для охлаждения на работе или массовом мероприятии.
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Стеклянная дверь закрывается, и завеса прохладного воздуха обрушивается на вашу голову, шею и плечи, мгновенно принося облегчение от изнуряющей летней жары. Так описывает Bloomberg принцип действия нового устройства.

Фото: Trusco Nakayama

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Именно так выглядит отдых в огромном холодильнике из нержавеющей стали Do Hiemon Box. Устройство выглядит достаточно большим, чтобы вместить внутри себя человека. Впрочем, для этого оно и предназначено. Производителем технической новинки является компания Trusco Nakayama. С момента старта продаж в начале года она уже поставила около 200 таких кабинок стоимостью 1,5 миллиона иен (9500 долларов) каждая сталелитейным заводам, строительным площадкам, полям для гольфа, университетам и развлекательным центрам.

По мере наступления глобального потепления лето в Японии становится всё жарче и влажнее, температура регулярно превышает 35°C. Метеорологическое агентство страны даже было вынуждено придумать новую терминологию для обозначения невыносимо жарких дней, а национальная телекомпания NHK регулярно предупреждает зрителей о риске теплового удара. В течение жаркого сезона аптеки и магазины товаров для дома заполняют свои полки продуктами синего цвета, обещающими охлаждающий эффект.

Устройство, разработанное компанией Trusco, представляет собой высокий ящик на колёсах с окном и скамейкой, который подключается к бытовой электрической сети. Оно предназначено для использования в местах с ограниченными возможностями кондиционирования воздуха.

Устройство Do Hiemon Box поддерживает температуру на уровне 15°C и подаёт струи воздуха температурой 5°C, когда кто-то садится внутрь него. Холодильник предназначен для быстрого облегчения симптомов теплового истощения или теплового удара, а не является шезлонгом для отдыха.

Как отметил Фумиаки Мацубара, генеральный менеджер подразделения продукции компании Trusco, замысел компании заключается в том, чтобы обеспечить потребителей оборудованием, которое могло бы помочь предотвратить усугубление последствий перегрева. Компания занимается производством машин и инструментов, а также оборудования для дома и офиса. Со слов Мацубары, запросы на «холодильник для человека» поступают даже из Германии и США.

В связи с участившимися случаями экстремальной жары компания видит потенциальный спрос на свою продукцию. Покупателями могут стать торговые центры, а также организаторы летних фестивалей и других мест массового скопления людей. Со слов Мацубары, спрос на продукцию для охлаждения на рабочем месте за последние годы ежегодно удваивался.

#новости #техника #япония #технология #климат #глобальное потепление #погода #летняя жара
Источник: bloomberg.com
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