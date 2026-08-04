Новая установка компактнее традиционного оборудования, но на 30% эффективнее.

В Китае разработали первую в мире машину, которая сочетает в себе методы бурения и взрывных работ. Это оборудование нового класса, призванное решить задачи прокладки тоннелей в сложных геологических условиях по мере расширения инфраструктуры страны.

Установка Xianglong. Фото: Синьхуа

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Установка под названием Xianglong («Сянлун») имеет диаметр 4,5 метра. Она была разработана совместными усилиями Университета Цинхуа и подразделением государственной корпорации China Railway Group. Машина сошла с конвейера в Ухане, столице провинции Хубэй.

В заявлении правительства провинции Хубэй говорится, что новый гибридный проходческий комплекс компактнее традиционного оборудования, но при этом позволяет совмещать механическую проходку с буровыми и взрывными работами, что повышает эффективность разработки твердых пород на 30%.

Власти провинции также отметили, что стандартные тоннелепроходческие машины замедляют ход при работе в особо твёрдых или трещиноватых горных породах, что приводило к задержкам при реализации крупных инфраструктурных проектов. Новая технология, созданная исключительно на базе отечественной производственной цепочки, позволяет решить эту проблему.

Рабочие, принимавшие участие в создании буровзрывной машины на её фоне. Фото: Синьхуа

Первые испытания гибридной буровой установки в реальных условиях пройдут на гидроаккумулирующей электростанции, строительство котороё дочерняя компания государственной корпорации Power Construction Corporation of China (PowerChina) ведёт в провинции Хэнань.

В PowerChina отметили, что ввод этой установки в эксплуатацию совпал с активизацией в КНР масштабного инфраструктурного строительства, включающего проекты по прокладке глубоких тоннелей и созданию подземных каверн. Согласно заявлению компании, обеспечение эффективного, экологичного и интеллектуального строительств» в сложных горно-геологических условиях является критически важной проблемой, сдерживающей развитие отрасли.