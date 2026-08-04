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crazycat21
В США показали человекоподобного робота Figure 03, который может сам подниматься по лестнице
Подъём по лестнице считается одной из наиболее сложных задач для человекоподобных роботов.
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Американская технологическая компания Figure опубликовала новое видео, которое демонстрирует, что её человекоподобный робот Figure 03 способен полностью автономно подниматься по лестнице. Самостоятельно, без помощи человека. Видеоролик был размещён в социальной сети основателем компании Бреттом Адкоком.

Робот поднимается по лестнице без видимой помощи человека. Фото: Бретт Адкок / соцсети

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Figure 03 – это универсальный человекоподобный робот для повседневного применения. Согласно заявлению компании, устройство может перемещаться в непредсказуемой, постоянно меняющейся домашней обстановке при помощи своей модели Helix AI.

Недавно компания Figure объявила об увеличении объёмов выпуска роботов Figure 03 с одной единицы в день до одной в час, что позволило изготовить более 350 роботов, одновременно повысив эффективность производства и развитие искусственного интеллекта.

В новом видеоролике компании Figure утверждается, что человекоподобный робот Figure 03 может полностью автономно подниматься по лестнице, тем самым наглядно демонстрируя ещё одну важную веху в развитии робототехники, в частности, в плане мобильности и баланса.

Подъём по лестнице считается одной из наиболее сложных задач для человекоподобных роботов, поскольку требует точной координации движений рук и ног, постоянной корректировки равновесия и точного восприятия окружающей среды. Успешное выполнение этой задачи является свидетельством улучшения локомоции устройства, управления всем телом и принятия решений в режиме реального времени.

Демонстрация новых возможностей продукции компании Figure привлекла внимание специалистов в области ИИ. Некоторые из них назвали её «значительным прогрессом» в человекоподобной робототехнике. Хотя видео демонстрирует очевидную способность робота подниматься по лестнице, компания-разработчик не стала раскрывать технических деталей базовой системы. Кроме того, новые возможности человекоподобного робота не имеют независимого подтверждения.

По мнению Бретта Адкока, именно человекоподобные роботы самым лучшим образом подходят для работы в средах, предназначенных для людей, таких как производства, склады, офисы и жильё. А колёсные роботы – это полный тупик. 

#новости #сша #технологии #искусственный интеллект #техника #робототехника #человекоподобные роботы #figure 03
Источник: interestingengineering.com
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