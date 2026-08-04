Для этого потребовалось почти десять лет проверок со стороны регулятора

Компания Boeing получила одобрение Федерального управления гражданской авиации США на самолет 737 Max 7. Затянувшийся процесс сертификации, который был сорван двумя катастрофами и нарушениями качества на производстве, завершён. Об этом сообщает Bloomberg.

Самолёт Boeing 737 Max 7. Фото: Stephen Brashear/Getty Images

В заявлении регулятора указано, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило измененный сертификат типа для самолёта 737 Max 7 после почти десяти лет проверок. Согласно информации на сайте корпорации Boeing, основным заказчиком модели Max 7 является авиакомпания Southwest Airlines. Это крупнейший в мире оператор самолётов линейки 737. В настоящее время у компании Boeing имеется 282 невыполненных заказа на лайнеры типа Max 7.

реклама «Одобрение является результатом многолетней кропотливой работы по решению сложных технических проблем и проведению тщательного анализа конструкции самолёта, а также соответствующих анализов безопасности», – говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации.

Компания Boeing в своём заявлении сообщила, что продолжает сотрудничество с Southwest Airlines в подготовке к поставке первого самолёта Max 7.

Ранее аэрокосмический гигант сообщал, что рассчитывает получить разрешение на эксплуатацию Max 7 и ещё не сертифицированного Max 10 в этом году. Сертификация Max 10, вероятно, состоится осенью.

Сертификация Max 7 и 10 имеет ключевое значение для завершения формирования самого продаваемого семейства самолетов Boeing 737 и помогает компании генерировать денежные средства для улучшения финансового положения после нескольких лет убытков.

Пассажировместимость модели Max 7 составляет от 135 до 160 человек, дальность полёта – до 6500 километров. Более длинная версия Max 10 может вместить до 210 пассажиров.

Стефани Поуп, генеральный директор Boeing Commercial Airplanes, заявила, что получение сертификата на самолёт 737 Max 7 является поворотным моментом для компании.