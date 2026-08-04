Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Boeing получила сертификат на пассажирский самолёт 737 Max 7 после многолетних задержек
Для этого потребовалось почти десять лет проверок со стороны регулятора
реклама

Компания Boeing получила одобрение Федерального управления гражданской авиации США на самолет 737 Max 7. Затянувшийся процесс сертификации, который был сорван двумя катастрофами и нарушениями качества на производстве, завершён. Об этом сообщает Bloomberg.

Самолёт Boeing 737 Max 7. Фото: Stephen Brashear/Getty Images

В заявлении регулятора указано, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило измененный сертификат типа для самолёта 737 Max 7 после почти десяти лет проверок. Согласно информации на сайте корпорации Boeing, основным заказчиком модели Max 7 является авиакомпания Southwest Airlines. Это крупнейший в мире оператор самолётов линейки 737. В настоящее время у компании Boeing имеется 282 невыполненных заказа на лайнеры типа Max 7.

реклама

«Одобрение является результатом многолетней кропотливой работы по решению сложных технических проблем и проведению тщательного анализа конструкции самолёта, а также соответствующих анализов безопасности», – говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации.

Компания Boeing в своём заявлении сообщила, что продолжает сотрудничество с Southwest Airlines в подготовке к поставке первого самолёта Max 7.

Ранее аэрокосмический гигант сообщал, что рассчитывает получить разрешение на эксплуатацию Max 7 и ещё не сертифицированного Max 10 в этом году. Сертификация Max 10, вероятно, состоится осенью.

Сертификация Max 7 и 10 имеет ключевое значение для завершения формирования самого продаваемого семейства самолетов Boeing 737 и помогает компании генерировать денежные средства для улучшения финансового положения после нескольких лет убытков.

Пассажировместимость модели Max 7 составляет от 135 до 160 человек, дальность полёта – до 6500 километров. Более длинная версия Max 10 может вместить до 210 пассажиров.

Стефани Поуп, генеральный директор Boeing Commercial Airplanes, заявила, что получение сертификата на самолёт 737 Max 7 является поворотным моментом для компании.

#новости #сша #авиация #boeing #самолет #авиаперевозки #авиакомпании #max 100 #boeing 737 max 7
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России одобрено строительство рекордного в Европе по высоте 710-метрового небоскрёба
Китайские литографы отстают от нидерландской ASML по-прежнему на четыре поколения
Google Pay перестал работать на китайских смартфонах Xiaomi, OnePlus, Oppo и Vivo через NFC
Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в воздух
Китай внедрит квантовые технологии в энергосети для борьбы с отключениями электричества
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
Археологи обнаружили в Италии гробницу гигантов в хорошем состоянии
«Алиса AI» предложила нестандартную конфигурацию игрового ПК в сравнении с зарубежными нейросетями
В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
АМО Сталь автоматизировала девять станков на заводе ТРЕК с помощью роботов AMO-S
Автоблогер предложил свою версию причин прекращения выпуска ВАЗ-2107
Toyota представила самую дорогу Corolla в истории модельного ряда за 5 млн рублей
Alibaba выпустила новую версию чат-бота Qwen3.8-Max в борьбе за лидерство в сфере ИИ с США
Археологи нашли затонувший корабль V века до н. э. с несколькими сотнями амфор
Эксперт сравнил GeForce GTX 1080 Ti и RTX 5060 в ряде современных игр
Sony заверяет в отсутствии проблем с поставками PS5 на фоне предстоящего релиза GTA VI
Релиз Attack on Titan 3 назначен на 10 декабря, представлен новый трейлер
Завершена основная конструкция первой трансграничной канатной дороги Китай-Россия через Амур
Xiaomi представила компактную электробритву с сенсорным запуском и автономией до 60 дней
Китай мог испытать пятый прототип истребителя шестого поколения J-36

Популярные статьи

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter