Компания Boeing получила одобрение Федерального управления гражданской авиации США на самолет 737 Max 7. Затянувшийся процесс сертификации, который был сорван двумя катастрофами и нарушениями качества на производстве, завершён. Об этом сообщает Bloomberg.
В заявлении регулятора указано, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило измененный сертификат типа для самолёта 737 Max 7 после почти десяти лет проверок. Согласно информации на сайте корпорации Boeing, основным заказчиком модели Max 7 является авиакомпания Southwest Airlines. Это крупнейший в мире оператор самолётов линейки 737. В настоящее время у компании Boeing имеется 282 невыполненных заказа на лайнеры типа Max 7.
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«Одобрение является результатом многолетней кропотливой работы по решению сложных технических проблем и проведению тщательного анализа конструкции самолёта, а также соответствующих анализов безопасности», – говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации.
Компания Boeing в своём заявлении сообщила, что продолжает сотрудничество с Southwest Airlines в подготовке к поставке первого самолёта Max 7.
Ранее аэрокосмический гигант сообщал, что рассчитывает получить разрешение на эксплуатацию Max 7 и ещё не сертифицированного Max 10 в этом году. Сертификация Max 10, вероятно, состоится осенью.
Сертификация Max 7 и 10 имеет ключевое значение для завершения формирования самого продаваемого семейства самолетов Boeing 737 и помогает компании генерировать денежные средства для улучшения финансового положения после нескольких лет убытков.
Пассажировместимость модели Max 7 составляет от 135 до 160 человек, дальность полёта – до 6500 километров. Более длинная версия Max 10 может вместить до 210 пассажиров.
Стефани Поуп, генеральный директор Boeing Commercial Airplanes, заявила, что получение сертификата на самолёт 737 Max 7 является поворотным моментом для компании.