Одновременный выпуск двух новых продуктов свидетельствует о лидирующем положении Китая на рынке ИИ.

Китайские технологические компании ByteDance и MiniMax выпустили обновления для своих конкурирующих моделей генерации видео на основе искусственного интеллекта (ИИ) с разницей в несколько часов. Практически одновременный выпуск двух обновлённых моделей подчеркивает стремительное развитие, благодаря которому Китай стал лидером, обогнав США на этом быстрорастущем рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Raul Ariano/Bloomberg

Компания MiniMax заявила, что ее новейшая модель H3 позволяет создавать более естественные и цельные видеоролики, а ByteDance отметила расширенные функции редактирования в обновленной модели Seedance 2.5.

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Агентство отмечает усиление конкуренции среди китайских разработчиков ИИ. При этом мультимодальные продукты, такие как видеомодели, предлагают один из немногих источников надежной монетизации. Возможности компаний из Китая только расширились после ухода американской OpenAI из этого сегмента в начале года.

Приложение H3 от MiniMax вырвалось на первое место в рейтинге приложений для ИИ в области видеомонтажа, обогнав Gemini Omni Flash от Google и HappyHorse от Alibaba Group Holding Ltd. Как результат – стоимость акций MiniMax на Гонконгской бирже выросла на 13%.

Новая модель MiniMax стоит примерно вдвое дешевле аналогов и при этом способна создавать видео высокого разрешения, включая 2K. Кроме того, продукт отличается высокой экономичностью и усовершенствованной архитектурой.

Компания MiniMax заявила, что в ближайшие дни пользователи уже смогут загружать и настраивать новинку.