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crazycat21
Верфи Китая получают новые заказы на фоне стремления Пекина к строительству судов премиум-класса
Китайское судостроение демонстрирует впечатляющие успехи.
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Китайские судостроители получили ряд новых заказов на крупногабаритные суда как от внутренних, так и от зарубежных покупателей. Это является свидетельством продолжения сильной динамики роста заказов в течение первого полугодия на фоне стремления официального Пекина к повышению добавленной стоимости продукции отрасли.

Ivy Cove – очень крупный газовоз для перевозки аммиака. Фото: Цзяннаньская верфь (Jiangnan Shipyard) 

Судостроительная компания Hengli Heavy Industry из провинции Ляонин в течение одной недели получила контракты на строительство сразу шести сверхбольших танкеров для перевозки аммиака (VLAC) от трёх иностранных судовладельцев. Об этом сообщила её материнская компания Hengli Group. Четыре из этих судов имеют вместимость 93000 кубических метров, а два других – 88000 кубометров.

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Новые сделки стали результатом состоявшегося в июне успешного спуска на воду первого в мире сверхбольшого газовоза объёмом 93000 кубических метров, построенного на стапеле, а не в сухом доке. Это событие стало вызовом давней общепринятой практике во всей судостроительной отрасли, согласно которой крупные газовозы строятся только в сухих доках.

Компания Hengli заявила, что этот прорыв в сочетании с собственными возможностями обеспечил ей дифференцированное конкурентное преимущество в таких аспектах, как сроки поставки и стоимость строительства.

Компания Waigaoqiao Shipbuilding из Шанхая 29 июля получила от Cosco Shipping Development заказ на строительство 10 балкеров водоизмещением 210000 тонн каждый. Стоимость контракта составила 5,28 миллиарда юаней (781,31 миллиона долларов). Об этом сообщила компания-покупатель. Компания Nantong Xiangyu Shipbuilding & Offshore Engineering из провинции Цзянсу построит для этой же компании ещё пять судов по отдельному контракту на сумму 2,64 миллиарда юаней.

Большое количество новых заказов поступает на фоне более широкого распространения в мире судов, построенных в Китае. Это связано с тем, что страна продолжает укреплять свои позиции как в традиционном, так и в более дорогостоящем, премиальном сегментах судов. То есть китайские верфи стремятся продукцию, которая имеют высокую добавленную стоимость.

#новости #китай #корабли #судостроение #кнр #танкеры #газовозы #верфи #балкеры
Источник: scmp.com
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