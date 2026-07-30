Китайские производители выходят на рынок мотоциклов премиального класса и догоняют зарубежных конкурентов в области дизайна и разработки двигателей.

По итогам первого полугодия экспорт мотоциклов из КНР достиг рекордного уровня, поскольку китайские производители, опираясь на собственные технологические достижения, нацелились на сегмент премиум-класса, в котором долгое время доминирующее положение принадлежало компаниями японским брендам Honda, Yamaha и немецкой компании BMW.

Стенд компании CFMoto на 82-й Международной выставке мотоциклов и аксессуаров в Ро, недалеко от Милана, Италия. Фото: Getty Images

Согласно данным китайской таможни, экспорт достиг 26,2 миллионов единиц на сумму 11,28 миллиарда долларов США, увеличившись на 23,2% по объему и на 26,3% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Поставки в США выросли на 40% превысили 3,9 миллиона мотоциклов на сумму 1,13 миллиарда долларов. В отличие от китайских электромобилей, доступ к которым в значительной степени закрыт из-за ограничительной политики Вашингтона, мотоциклы по-прежнему доступны для американских покупателей, хотя и облагаются таможенными пошлинами.

Спрос со стороны государств АСЕАН также остаётся высоким. Объемы экспорта в этом направлении выросли на 43,2%, а стоимость — на 55,1%, достигнув суммы 980 миллионов долларов.

Всплеск интереса к мототехнике, произведённой в Китае, происходит на фоне того, как китайские производители поднимаются по технологической лестнице и проникают в более дорогие сегменты, догоняя западных конкурентов в таких областях, как дизайн и разработка двигателей.

Компания CFMoto из Ханчжоу, провинция Чжэцзян на востоке Китая, недавно объявила, что ее предсерийный прототип спортивного мотоцикла во время тестового заезда в июне достиг максимальной скорости 315 км/ч, установив национальный рекорд.

Двигатель мотоцикла, разработанный на основании 40 патентов, был создан собственными силами компании. Чэнь Чжиюн, вице-президент компании, заявил, что этот успех подчеркивает «переход Китая от технологического отстающего к сильному конкуренту в мотоциклетной индустрии».

Спортивные мотоциклы также привлекли внимание общественности в Китае после того, как команда ZXMOTO Чжана Сюэ одержала беспрецедентную победу для Китая в классе WorldSSP чемпионата мира по супербайку.

Французский гонщик Валентин Дебиз одержал две победы, выступая на мотоцикле ZXMOTO 820RR-RS, принадлежащем Чжану, тем сделав основателя бренда героем в китайских социальных сетях и прочно закрепив интерес к этому виду спорта.

ZXMOTO одержала уже шесть побед в гонках WorldSSP и занимает третье место в зачёте производителей после Yamaha и Ducati. Валентин Дебиз занимает второе место в чемпионате гонщиков.

Однако пока китайские бренды по-прежнему сосредоточены в более дешёвом сегменте рынка мототехники.

В Европейском Союзе, где китайские мотоциклы продаются по самым высоким экспортным ценам за единицу среди всех крупных направлений, средняя цена поставок в первом полугодии составила 509 долларов США за единицу (по сравнению с 291 долларом в Штатах). Цена на китайские мотоциклы в странах Европе всё ещё значительно ниже розничных цен Yamaha и BMW, стоимость которых варьируется в диапазоне от нескольких тысяч до десятков тысяч евро.

Согласно данным MotorcyclesData, в первом полугодии пятью самыми продаваемыми брендами в Европе, включая скутеры, стали Honda, Yamaha, Piaggio, BMW и Kawasaki.

Шестое место заняла компания Voge из города Чунцин на юго-западе Китая. Объёмы её продаж выросли на 55,4%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.