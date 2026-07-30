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crazycat21
Эксперты: теплозащитный экран космического корабля Starship не выдержит скоростных полётов
Они считают, что керамические плитки экрана сделаны из того же материала, что и на выведенном из эксплуатации шаттле.
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Теплозащитный экран, который предохраняет космический корабль Starship компании SpaceX от падения на Землю, может стать серьезным препятствием для Илона Маска на пути к созданию быстроразвёртываемой многоразовой ракеты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на мнение трёх бывших сотрудников NASA и экспертов в этой области.

Старт космического корабля Starsip 24 июля 2026 г. Фото: Reginald Mathalone/NurPhoto/Getty Images

Эти трое экспертов выражают обеспокоенность по поводу трещин и повреждений, которые они обнаружили на защитных панелях Starship, когда аппарат покачивался на волнах океана после своего тринадцатого по счёту испытательного полёта.

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Эти термостойкие плитки, являющиеся частью системы тепловой защиты космического корабля (TPS), имеют решающее значение для защиты Starship от раскаленной плазмы при возвращении из космоса и прохождении через атмосферу Земли.

Технология многоразового корабля имеет значение для реализаций амбиций Маска по снижению стоимости космических запусков и полётов на Луну и Марс. Космическое агентства США (NASA) планирует использовать Starship для высадки астронавтов на лунную поверхность.

Плитки Starship защитили аппарат от разрушения во время недавней миссии, и космический корабль приземлился целым в Индийском океане, а не взорвался, как это случалось во время предыдущих испытательных полетов. Однако видео высокого разрешения показало, что плитки получили значительные повреждения, достаточные для того, чтобы эксперты пришли к выводу об их несостоятельности.

Подобные повреждения чреваты длительными простоями между полётами, что противоречит амбициям Маска, стремящегося как можно чаще и быстрее запускать Starship.

«Нынешняя система TPS недостаточно хороша и зашла в тупик. Возможно, вы получите возможность полного повторного использования, но это не произойдет быстро», –  заявил Чарльз Миллер, бывший старший советник NASA и консультант по космической политике.

Помимо этого Миллер является соучредителем компании Lynk Global, занимающейся спутниковой связью, то есть конкурента системы Starlink компании SpaceX.

В своём сообщении в социальной сети Илон Маск заявил, что команда SpaceX отправит судно, чтобы извлечь Starship из воды. Поднятый аппарат может предоставить ценные данные о том, насколько хорошо выдержал удар теплозащитный экран.

В сентябре прошлого года миллиардер отметил, что одним из самых больших препятствий на пути к достижению его целей является конструкция теплозащитного экрана Starship, поэтому для полной многоразовости корабля ещё предстоит много работы над ним.

Bloomberg отмечает, что Миллер написал свой анализ в сотрудничестве с Дэниелом Раски, бывшим исследователем NASA, который десятилетиями работал над материалами для теплозащитных экранов космических аппаратов, и Чарльзом Камардой, бывшим астронавтом агентства. До миссии «Артемида II» Камарда подверг критике решение отправить экипаж на космическом корабле «Орион», построенном компанией Lockheed Martin. По его словам, аппарат имел ошибочную конструкцию теплозащитного экрана, хотя корабль и вернул благополучно экипаж на Землю.

Миллер, Раски и Камарда утверждают, что в защитном экране Starship, по всей видимости, используются теплоизоляционные плитки, аналогичные тем, что применялись на ныне выведенном из эксплуатации космическом шаттле NASA. Хотя SpaceX и не раскрыла информацию о конструкции плиток, по словам Раски, они могут быть изготовлены из керамического материала, который, возможно, является обновленной версией того, что использовался на шаттле. Эти плитки приходилось заменять и восстанавливать после каждого полёта.

По мнению экспертов, если SpaceX хочет запускать ракеты каждый час, замена плитки не сработает из-за своей продолжительности по времени.

«Вероятно, потребуется немало времени на осмотр, ремонт и замену. Возможно, это займет от нескольких дней до нескольких недель, но это не то же самое, что самолёт, который можно просто вернуть, почистить, заправить и снова запустить», – сказал Раски. 

Дэниел Раски является одним из разработчиков материала теплозащитного экрана капсулы Dragon компании SpaceX.

Как заявил Чарльз Миллер, правительство США  должно начать программу фундаментальных исследований для создания гораздо более совершенной системы защиты от перегрева и довести её до стадии, когда SpaceX внедрит разработку.

#новости #сша #космос #илон маск #ракеты #spacex #nasa #starship
Источник: bloomberg.com
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