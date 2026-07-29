Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
В Европе наблюдается резкий рост спроса на кондиционеры из-за сильной жары
В связи с этим китайские компании наращивают объёмы производства.
реклама

Компания Midea, китайский производитель бытовой техники, сообщила, что спрос на её кондиционеры в Европе продолжает резко расти на фоне повторяющихся волн жары, при этом два завода компании получили сотни тысяч новых заказов за месяц.

Бегун освежается под душем на берегу реки Майн во Франкфурте, Германия. Фото: Reuters

Заводы, расположенные в восточном городе Уху и портовом городе Гуанчжоу на юге страны, течение месяца получили заказы от европейских клиентов на 200000 единиц продукции на фоне «взрывного спроса». Об этом  говорится в заявлении компании, опубликованном на платформе вопросов и ответов для инвесторов Шэньчжэньской фондовой биржи. Ранее компания Midea сообщила, что с июня получила 160000 заказов на свою U-образную модель PortaSplit. Это портативный кондиционер, который позволяет пользователям обходить определенные нормативные и конструктивные ограничения.

реклама

Во многих городах Европы действуют строгие правила сохранения исторического наследия, ограничивающие модификацию наружных стен. В отличие от обычных сплит-систем в PortaSplit применяется оконный кронштейн, который позволяет подвесить наружный блок без необходимости его стационарной установки. Для удовлетворения растущего спроса компания Midea в начале июля запустила новую производственную линию на своем заводе в Уху. С момента запуска всего за три с половиной дня было произведено 20000 единиц продукции. А первая поставка клиентам во Францию была начата в течение семи дней.

#новости #китай #европа #кнр #жара #кондиционеры #кондиционирование #сплит-системы #охлаждение воздуха
Источник: scmp.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
Китай испытал первый гражданский беспилотник, способный летать 24 часа при полной загрузке
Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
Вышел первый тизер игры «Гардарики» — славянский фольклор в Action‑RPG
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым «зорким» кораблем в мире благодаря авиакрылу из трёх Ка-31
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
В России создали новый материал для бронежилетов, гасящий энергию удара в 4 раза эффективнее
Amazon планирует запустить более 5 тысяч спутников для связи смартфонов напрямую из космоса
TCL выпустил саундбар мощностью 1420 Вт с 11.1.4 каналами и настройкой от аудиобренда Bang & Olufsen

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter