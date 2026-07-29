Компания Midea, китайский производитель бытовой техники, сообщила, что спрос на её кондиционеры в Европе продолжает резко расти на фоне повторяющихся волн жары, при этом два завода компании получили сотни тысяч новых заказов за месяц.
Заводы, расположенные в восточном городе Уху и портовом городе Гуанчжоу на юге страны, течение месяца получили заказы от европейских клиентов на 200000 единиц продукции на фоне «взрывного спроса». Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на платформе вопросов и ответов для инвесторов Шэньчжэньской фондовой биржи. Ранее компания Midea сообщила, что с июня получила 160000 заказов на свою U-образную модель PortaSplit. Это портативный кондиционер, который позволяет пользователям обходить определенные нормативные и конструктивные ограничения.
Во многих городах Европы действуют строгие правила сохранения исторического наследия, ограничивающие модификацию наружных стен. В отличие от обычных сплит-систем в PortaSplit применяется оконный кронштейн, который позволяет подвесить наружный блок без необходимости его стационарной установки. Для удовлетворения растущего спроса компания Midea в начале июля запустила новую производственную линию на своем заводе в Уху. С момента запуска всего за три с половиной дня было произведено 20000 единиц продукции. А первая поставка клиентам во Францию была начата в течение семи дней.