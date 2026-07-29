В связи с этим китайские компании наращивают объёмы производства.

Компания Midea, китайский производитель бытовой техники, сообщила, что спрос на её кондиционеры в Европе продолжает резко расти на фоне повторяющихся волн жары, при этом два завода компании получили сотни тысяч новых заказов за месяц.

Бегун освежается под душем на берегу реки Майн во Франкфурте, Германия. Фото: Reuters

Заводы, расположенные в восточном городе Уху и портовом городе Гуанчжоу на юге страны, течение месяца получили заказы от европейских клиентов на 200000 единиц продукции на фоне «взрывного спроса». Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на платформе вопросов и ответов для инвесторов Шэньчжэньской фондовой биржи. Ранее компания Midea сообщила, что с июня получила 160000 заказов на свою U-образную модель PortaSplit. Это портативный кондиционер, который позволяет пользователям обходить определенные нормативные и конструктивные ограничения.

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Во многих городах Европы действуют строгие правила сохранения исторического наследия, ограничивающие модификацию наружных стен. В отличие от обычных сплит-систем в PortaSplit применяется оконный кронштейн, который позволяет подвесить наружный блок без необходимости его стационарной установки. Для удовлетворения растущего спроса компания Midea в начале июля запустила новую производственную линию на своем заводе в Уху. С момента запуска всего за три с половиной дня было произведено 20000 единиц продукции. А первая поставка клиентам во Францию была начата в течение семи дней.