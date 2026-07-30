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crazycat21
Китайский самолёт C919 в версии для высокогорья совершил первый испытательный полёт
Лайнер спроектирован на основе базовой машины, однако в его конструкцию внесены изменения для эксплуатации с горных аэропортов.
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Китайский пассажирский самолёт C919 в версии для высокогорных аэропортов совершил свой первый испытательный полет в международном аэропорту Шанхай Пудун, выполнив все запланированные испытания, сообщила компания Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). 

Фото: COMAC

Этот полёт стал важным шагом в развитии серийной программы C919. По данным COMAC, высотный вариант [в данном случае для высокогорных аэропортов, прим.], создан на основе базовой модели. Однако он получил конструктивные изменения, в том числе укороченный фюзеляж и расширенные системные возможности, для соответствия требованиям эксплуатации в высокогорных районах. Пассажировместимость лайнера С919 для высокогорья составляет от 140 до 160 человек. Его взлетно-посадочные характеристики позволяют эксплуатировать самолет во всех высокогорных аэропортах КНР. 

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Как заявил Го Цзя, опытный аналитик рынка авиаперевозок, специализированный пассажирский самолёт для условий высокогорья хорошо подходит для удовлетворения внутреннего спроса, особенно в таких регионах, как провинция Юньнань и Сицзанский автономный район на юго-западе Китая. По словам эксперта, из-за географических условий страны спрос на такие модели остается высоким, и это может дать C919 конкурентное преимущество перед самолётами производства Airbus и Boeing.

Высокогорные аэропорты – воздушные гавани, расположенные на высоте 1524 метра и более над уровнем моря, но ниже 2438 метров. Весной 2023 года Хань Цзюнь, заместитель главы Управления гражданской авиации Китая, заявил, что в настоящее время в стране насчитывается 43 аэропорта, расположенных на высоте не менее 1524 метров над уровнем моря, что является самым большим количеством в мире. Среди них 23 аэропорта находятся на высоте 2438 метров и выше, а 20 аэропортов – на высоте от 1524 до 2438 метров над уровнем моря.

В феврале 2024 года авиакомпания Tibet Airlines завершила оформление заказа на 40 самолётов C919 и 10 самолётов ARJ21 у компании COMAC, предназначенных для полётов в высокогорных районах. Авиакомпания Air China начнет использовать самолёты C919 на своем ежедневном маршруте Пекин –Улан-Батор с 12 августа, что станет первым регулярным международным пассажирским рейсом для самолётов китайского производства. В настоящее время Air China выполняет один ежедневный рейс на лайнерах C919 по региональному маршруту Пекин – Гонконг. На данный момент в парке авиакомпании имеется 12 самолётов C919.

#новости #китай #авиация #самолеты #boeing #airbus #кнр #авиаперевозки #comac #c919
Источник: globaltimes.cn
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