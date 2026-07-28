Китайский стартап Moonshot AI стремится получить доступ к большему количеству передовых чипов Blackwell от NVIDIA для обучения следующей версии своей модели искусственного интеллекта Kimi K4. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на издание The Information.
Компания из Пекина, занимающаяся разработкой ИИ, обучила свою предыдущую модель Kimi K3, используя чипы NVIDIA, несмотря на то, что экспортный контроль США ограничивает продажу передовых чипов в КНР по соображениям национальной безопасности. Информация о намерениях стартапа, вероятно, усугубит опасения по поводу того, что китайские модели ИИ сокращают отставание от продуктов OpenAI и Anthropic. Когда Moonshot впервые представила свою модель Kimi K3, то это событие спровоцировало распродажу акций компаний, связанных с ИИ.
Дебют модели K3, как и релиз продукта DeepSeek, состоявшийся в начале 2025 года, был воспринят как доказательство того, что технологические компании из Китая могут идти в ногу со временем при меньших финансах и меньшем количестве передовых ресурсов, чем их конкуренты, которые обладают полным доступом к передовым ускорителям искусственного интеллекта NVIDIA. Учитывая приведённую информацию, можно сделать вывод, что если китайская компания как-то решила приобрести передовые чипы NVIDIA, то она это сделает. Тем более, что технологические компании Китая пользуются поддержкой официального Пекина.