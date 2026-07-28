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crazycat21
СМИ: Китайский стартап Moonshot планирует закупить больше чипов NVIDIA для своей следующей модели ИИ
Это при том, что экспортный контроль США ограничивает продажу передовых чипов Китаю.
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Китайский стартап Moonshot AI стремится получить доступ к большему количеству передовых чипов Blackwell от NVIDIA для обучения следующей версии своей модели искусственного интеллекта Kimi K4. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на издание The Information.

Фото: Lam Yik/Bloomberg

Компания из Пекина, занимающаяся разработкой ИИ, обучила свою предыдущую модель Kimi K3, используя чипы NVIDIA, несмотря на то, что экспортный контроль США ограничивает продажу передовых чипов в КНР по соображениям национальной безопасности. Информация о намерениях стартапа, вероятно, усугубит опасения по поводу того, что китайские модели ИИ сокращают отставание от продуктов OpenAI и Anthropic. Когда Moonshot впервые представила свою модель Kimi K3, то это событие спровоцировало распродажу акций компаний, связанных с ИИ.

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Дебют модели K3, как и релиз продукта DeepSeek, состоявшийся в начале 2025 года, был воспринят как доказательство того, что технологические компании из Китая могут идти в ногу со временем при меньших финансах и меньшем количестве передовых ресурсов, чем их конкуренты, которые обладают полным доступом к передовым ускорителям искусственного интеллекта NVIDIA. Учитывая приведённую информацию, можно сделать вывод, что если китайская компания как-то решила приобрести передовые чипы NVIDIA, то она это сделает. Тем более, что технологические компании Китая пользуются поддержкой официального Пекина.

#nvidia #новости #китай #искусственный интеллект #openai #чипы #anthropic #кнр #moonshot #kimi k3
Источник: bloomberg.com
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