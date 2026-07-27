Сооружение свяжет морские ветряные электростанции с энергосистемой материкового Китая.

Китай недавно завершил установку крупнейшей в мире морской преобразовательной подстанции у побережья провинции Гуандун. Планируется, что сооружение будет осуществлять передачу около шести миллиардов киловатт-часов (кВт·ч) экологически чистой электроэнергии ежегодно.

Крупнейшая в мире морская конвертерная станция. Фото: China Three Gorges

Огромная платформа, известная как Heart of the Sea Wind («Сердце морского ветра»), будет собирать электроэнергию, вырабатываемую морскими ветроэлектростанциями и эффективно передавать её в энергетическую сеть на материке. Установка подстанции была завершена 23 июля. Она расположена в Южно-Китайском море примерно в 100 километрах от побережья.

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Заявлено, что это первая в мире гибкая морская преобразовательная подстанция постоянного тока напряжением 500 киловольт (кВ) и мощностью 2000 мегаватт (МВт). В настоящее время реализация проекта перешла в заключительную фазу прокладки подводного кабеля. Кроме того, перед началом коммерческой эксплуатации сооружение должно пройти совместные испытаний на суше и в море. Ожидается, что после полного ввода в эксплуатацию система позволит сократить выбросы углекислого газа (CO2) почти на пять миллионов метрических тонн в год.

Согласно информации Китайской комиссии по надзору и управлению государственными активами (SASAC), отвечающей за управление крупными государственными предприятиями, преобразовательная электроподстанция состоит из двух массивных конструкций. Первая – это в себя семиэтажная стальная надстройка. Вторая является опорной конструкцией, закрепленной на морском дне. Длина платформы составляет 85,5 метра, ширина – 82,5 метра, а высота – 44 метра. Её масса около 25000 тонн. Платформа поддерживается опорной конструкцией, длина которой составляет 282 метра, ширина – 57 метров, а высота – 69 метров. Масса конструкции составляет 17000 тонн.

Кроме опорной конструкции платформа закреплена на морском дне с помощью восьми фундаментных свай. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать сильные ветры, мощные волны, океанские течения, коррозионную солёную воду и частые тайфуны.