Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Китайская морская подстанция будет производить 6 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии в год
Сооружение свяжет морские ветряные электростанции с энергосистемой материкового Китая.
реклама

Китай недавно завершил установку крупнейшей в мире морской преобразовательной подстанции у побережья провинции Гуандун. Планируется, что сооружение будет осуществлять передачу около шести миллиардов киловатт-часов (кВт·ч) экологически чистой электроэнергии ежегодно.

Крупнейшая в мире морская конвертерная станция. Фото: China Three Gorges

Огромная платформа, известная как Heart of the Sea Wind («Сердце морского ветра»), будет собирать электроэнергию, вырабатываемую морскими ветроэлектростанциями и эффективно передавать её в энергетическую сеть на материке. Установка подстанции была завершена 23 июля. Она расположена в Южно-Китайском море примерно в 100 километрах от побережья.

реклама

Заявлено, что это первая в мире гибкая морская преобразовательная подстанция постоянного тока напряжением 500 киловольт (кВ) и мощностью 2000 мегаватт (МВт). В настоящее время реализация проекта перешла в заключительную фазу прокладки подводного кабеля. Кроме того, перед началом коммерческой эксплуатации сооружение должно пройти совместные испытаний на суше и в море. Ожидается, что после полного ввода в эксплуатацию система позволит сократить выбросы углекислого газа (CO2) почти на пять миллионов метрических тонн в год.

Согласно информации Китайской комиссии по надзору и управлению государственными активами (SASAC), отвечающей за управление крупными государственными предприятиями, преобразовательная электроподстанция  состоит из двух массивных конструкций. Первая – это в себя семиэтажная стальная надстройка. Вторая является опорной конструкцией, закрепленной на морском дне. Длина платформы составляет 85,5 метра, ширина – 82,5 метра, а высота – 44 метра. Её масса около 25000 тонн. Платформа поддерживается опорной конструкцией, длина которой составляет 282 метра, ширина – 57 метров, а высота – 69 метров. Масса конструкции составляет 17000 тонн.

Кроме опорной конструкции платформа закреплена на морском дне с помощью восьми фундаментных свай. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать сильные ветры, мощные волны, океанские течения, коррозионную солёную воду и частые тайфуны.

«Преобразовательная подстанция Heart of the Sea Wind обладает самым высоким в мире напряжением и самым большим объемом передачи электроэнергии от морских ветроэнергетических проектов, а также гибкими системами передачи постоянного тока», – говорится в пресс-релизе SASAC.

#новости #китай #энергетика #электроэнергия #кнр #ветряные электростанции #heart of the sea wind #морская подстанция
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота
Раскопки в Швейцарии привели к обнаружению римского золота и казарм возрастом 2000 лет
Энтузиаст протестировал Radeon RX 590 и сравнил результаты с RX 580 в нескольких играх
Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с ИИ-апскейлингом
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
В сети появились рендеры новых часов Casio G-Steel GST-B1000
Казахстан арестовал активы оператора месторождения Кашаган из-за штрафа почти на $5 млрд
Casio выпустила оранжевые G-Shock DW-6900 в стиле Chevrolet Corvette 1987 года
В Германии запустили самобалансирующийся Monocab – поезд, удерживающий равновесие на одном рельсе
Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
Смартфоны могут стать шире: производители присматриваются к формату 16:10
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
United Launch Alliance с финансовыми трудностями из-за приостановки полётов ракеты Vulcan
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
Россия построит 500-тонный безэкипажный корабль для ВМФ
Первый российский арктический стометровый теплоход «Виктор Астафьев» начал ходовые испытания
В NJ Tech оценили влияние защиты Denuvo на fps в 007 First Light
В NJ Tech сравнили 4-ГБ и 8-ГБ версии RX 6500 XT в современных играх
МВД предупреждает: мошенники стали оставлять карты в банкоматах для обмана россиян
Портативный МРТ на 3D-принтере обошелся в $70 000 — это 7% начальной цены обычного аппарата

Популярные статьи

Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter