Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
В Китае изобрели новый сплав, выдерживающий экстремальные температуры до 2400 °C
Новый конструкционный материал может расширить границы инженерного проектирования.
реклама

Китайские учёные создали новый металлический сплав, способный сохранять свою прочность при температурах до 2400 градусов по шкале Цельсия. Этот научный прорыв способен изменить будущее аэрокосмической отрасли и передовых инженерных разработок.

Иллюстративное изображение. Источник: kepinator / pixabay

Изобретение решает одну из самых больших проблем материаловедения, а именно создание металлов, которые сохраняют структурную стабильность при экстремальных температурах, продолжая при этом выдерживать большие механические нагрузки.

реклама

Команда учёных из Сианьского университета Цзяотун разработала специальный сплав на основе тантала. Этот химический элемент уже известен своей исключительно высокой температурой плавления, которая достигает почти 3000 °C, что делает его одним из самых жаропрочных металлов. Однако, даже танталовые сплавы традиционно страдали от потери прочности при очень высоких температурах. Ученые из Китая утверждают, что им удалось преодолеть это ограничение, разработав сплав с оптимизированной внутренней микроструктурой, которая сопротивляется деформации даже в экстремальных температурных условиях.

Современные технологии, такие как гиперзвуковые летательные аппараты, многоразовые космические аппараты, передовые ракетные двигатели и ядерные реакторы следующего поколения, требуют материалов, способных выдерживать огромные температуры без ослабления конструкции. Традиционные высокоэффективные сплавы, включая никелевые суперсплавы, которые в настоящее время широко используются в реактивных двигателях, начинают терять свою механическую прочность при температурах близких к 2000 °C.

Сообщается, что недавно разработанный сплав сохраняет способность выдерживать большие нагрузки при температурах до 2400 °C, что представляет собой значительное улучшение по сравнению с существующими высокотемпературными конструкционными материалами.

Металлы, как правило, становятся мягче с повышением температуры, поскольку их внутренние кристаллические структуры становятся более подвижными. Как только температура превышает примерно 60% от точки плавления металла, атомы могут двигаться более свободно. В результате металл деформируется под напряжением.

Согласно заявлению китайских учёных, новый танталовый сплав был разработан с тщательно контролируемой микроскопической структурой, которая замедляет этот процесс. Благодаря стабилизации внутренней структуры материала, он сохраняет свою прочность даже в условиях, при которых обычные металлы обычно ослабляются.

Результаты исследований были опубликованы в рецензируемом журнале Nature, что подчеркивает научную значимость работы команды учёных.

Если новый материал будет демонстрировать аналогичные характеристики вне лабораторных условий, то он может найти широкое применение в промышленности, включая производство компонентов гиперзвуковых ракет и самолётов, камер сгорания, систем тепловой защиты космических аппаратов, усовершенствованных газовых турбин и компонентов ядерных реакторов.

Возможность безопасной работы при экстремальных температурах может повысить эффективность двигателя, продлить срок службы компонентов и снизить потребность в охлаждении в сложных инженерных условиях.

Несмотря на то, что результаты лабораторных исследований являются довольно многообещающими, для коммерческого применения нового сплава потребуются длительные испытания. Учёные должны продемонстрировать, что изготовление сплава является экономически выгодным, он способен выдерживать многократные циклы нагрева и охлаждения, устойчив к окислению, коррозии и надёжен в течение длительных эксплуатационных периодов.

Кроме того, тантал является дорогостоящим металлом. Соответственно, крупномасштабное промышленное использование нового сплава будет зависеть от того, удастся ли снизить производственные затраты без ущерба для производительности.

Разработка отражает растущие темпы инноваций в исследованиях передовых материалов. Поскольку страны соревнуются в создании более быстрых самолетов, более эффективных космических аппаратов и более безопасных ядерных технологий, прорывы в области высокотемпературных сплавов приобретают всё большее значение. Особенно для Китая.

Если новый сплав на основе тантала удастся широко внедрить в промышленное производство, это даст возможность расширить границы инженерного проектирования, позволяя устройствам и транспортным средствам работать в условиях, которые ранее считались слишком экстремальными для обычных металлов.

#новости #китай #промышленность #наука #кнр #металл #жаропрочные материалы #тантал #сплавы
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Росатом» начнёт активное строительство АЭС «Балхаш» в Казахстане в 2027 году
Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота
Раскопки в Швейцарии привели к обнаружению римского золота и казарм возрастом 2000 лет
Энтузиаст протестировал Radeon RX 590 и сравнил результаты с RX 580 в нескольких играх
Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с ИИ-апскейлингом
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
В сети появились рендеры новых часов Casio G-Steel GST-B1000
Казахстан арестовал активы оператора месторождения Кашаган из-за штрафа почти на $5 млрд
В Ейске строят двухмоторную версию самолета на 9 пассажиров на базе Ан-2
В Германии запустили самобалансирующийся Monocab – поезд, удерживающий равновесие на одном рельсе
Casio выпустила оранжевые G-Shock DW-6900 в стиле Chevrolet Corvette 1987 года
Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
Смартфоны могут стать шире: производители присматриваются к формату 16:10
United Launch Alliance с финансовыми трудностями из-за приостановки полётов ракеты Vulcan
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
Первый российский арктический стометровый теплоход «Виктор Астафьев» начал ходовые испытания
Россия построит 500-тонный безэкипажный корабль для ВМФ
В NJ Tech сравнили 4-ГБ и 8-ГБ версии RX 6500 XT в современных играх
МВД предупреждает: мошенники стали оставлять карты в банкоматах для обмана россиян
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр

Популярные статьи

Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter