Финансовые гарантии со стороны компании могут составить до 250 миллиардов долларов.

Американская технологическая корпорация NVIDIA ведёт переговоры о предоставлении финансовых гарантий со своей стороны, которые помогут компании OpenAI арендовать вычислительные мощности в рамках проекта по созданию центра обработки данных на территории США, запланированного к запуску в 2028 году. Такой шаг подчёркивает, как самая дорогая в мире компания направляет капитал в инфраструктуру, которая обеспечивает работу её бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Фото: David Paul Morris/BloombergЗаявлено, что NVIDIA ведёт переговоры о помощи компании-разработчику модели ChatGPT в аренде 10-гигаваттного центра обработки данных стоимостью 500 миллиардов долларов, который находится под управлением SoftBank Group в штате Огайо. Американский производитель микросхем может предоставить лаборатории искусственного интеллекта гарантию в размере до 250 миллиардов долларов. В настоящее время переговоры пока находятся на ранней стадии и могут сорваться, или условия финансирования могут измениться.

Bloomberg отмечает, что гарантия со стороны NVIDIA только подчеркнёт всё более замкнутый цикл финансирования, лежащий в основе бума ИИ, поскольку технологические гиганты обеспечивают всё более масштабные проекты. Последние в конечном итоге приносят им прибыль. В последние недели инвесторы стали менее оптимистично оценивать акции технологических компаний, поскольку есть опасения, что избыточные мощности могут оказаться невостребованными в будущем для развития сервисов ИИ. Крупные американские игроки рынка, такие как Alphabet, в последние месяцы ускорили заимствования для финансирования этого исторического роста. В результате стали возникать опасения по поводу чрезмерно завышенных расходов на технологию, которая пока ещё не стала приносить стабильную прибыль.

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Согласно информации Bloomberg, планируемый комплекс центров обработки данных в Огайо станет одним из крупнейших в мире – мегасимволом огромного спроса на вычислительные мощности для развития ИИ. Это также ключевой проект для основателя SoftBank Масаёси Сона и администрации Трампа, которая назвала эти инвестиции крупной победой.

Японский инвестиционный гигант собирается присоединиться к крупным технологическим компаниям и вложит триллионы долларов в строительство центров обработки данных, а также разработку ИИ, в течение ближайших лет. Крупная сделка по финансированию с участием NVIDIA позволит SoftBank привлечь больше капитала для своего ключевого проекта в Огайо, разрабатываемого его дочерней компанией SB Energy.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала о том, что компания OpenAI уже несколько недель ведёт переговоры о получении этих мощностей. По информации издания, NVIDIA отдельно обсуждает финансирование закупок чипов OpenAI, общая стоимость которых может составить 350 миллиардов долларов.

Дженсен Хуанг, глава корпорации NVIDIA, уже вложил миллиарды долларов в компании по всей цепочке поставок ИИ. Его целью является ускорение внедрения продукции фирмы и устранение препятствий, которые угрожают замедлить развитие искусственного интеллекта.