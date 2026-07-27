Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
NVIDIA собирается арендовать для OpenAI центр обработки данных стоимостью $500 миллиардов долларов
Финансовые гарантии со стороны компании могут составить до 250 миллиардов долларов.
реклама

Американская технологическая корпорация NVIDIA ведёт переговоры о предоставлении финансовых гарантий со своей стороны, которые помогут компании OpenAI арендовать вычислительные мощности в рамках проекта по созданию центра обработки данных на территории США, запланированного к запуску в 2028 году. Такой шаг подчёркивает, как самая дорогая в мире компания направляет капитал в инфраструктуру, которая обеспечивает работу её бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Фото: David Paul Morris/BloombergЗаявлено, что NVIDIA ведёт переговоры о помощи компании-разработчику модели ChatGPT в аренде 10-гигаваттного центра обработки данных стоимостью 500 миллиардов долларов, который находится под управлением SoftBank Group в штате Огайо. Американский производитель микросхем может предоставить лаборатории искусственного интеллекта гарантию в размере до 250 миллиардов долларов. В настоящее время переговоры пока находятся на ранней стадии и могут сорваться, или условия финансирования могут измениться.

Bloomberg отмечает, что гарантия со стороны NVIDIA только подчеркнёт всё более замкнутый цикл финансирования, лежащий в основе бума ИИ, поскольку технологические гиганты обеспечивают всё более масштабные проекты. Последние в конечном итоге приносят им прибыль. В последние недели инвесторы стали менее оптимистично оценивать акции технологических компаний, поскольку есть опасения, что избыточные мощности могут оказаться невостребованными в будущем для развития сервисов ИИ. Крупные американские игроки рынка, такие как Alphabet, в последние месяцы ускорили заимствования для финансирования этого исторического роста. В результате стали возникать опасения по поводу чрезмерно завышенных расходов на технологию, которая пока ещё не стала приносить стабильную прибыль.

реклама

Согласно информации Bloomberg, планируемый комплекс центров обработки данных в Огайо станет одним из крупнейших в мире – мегасимволом огромного спроса на вычислительные мощности для развития ИИ. Это также ключевой проект для основателя SoftBank Масаёси Сона и администрации Трампа, которая назвала эти инвестиции крупной победой.

Японский инвестиционный гигант собирается присоединиться к крупным технологическим компаниям и вложит триллионы долларов в строительство центров обработки данных, а также разработку ИИ, в течение ближайших лет. Крупная сделка по финансированию с участием NVIDIA позволит SoftBank привлечь больше капитала для своего ключевого проекта в Огайо, разрабатываемого его дочерней компанией SB Energy.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала о том, что компания OpenAI уже несколько недель ведёт переговоры о получении этих мощностей. По информации издания, NVIDIA отдельно обсуждает финансирование закупок чипов OpenAI, общая стоимость которых может составить 350 миллиардов долларов.

Дженсен Хуанг, глава корпорации NVIDIA, уже вложил миллиарды долларов в компании по всей цепочке поставок ИИ. Его целью является ускорение внедрения продукции фирмы и устранение препятствий, которые угрожают замедлить развитие искусственного интеллекта.

#nvidia #новости #технологии #искусственный интеллект #openai #chatgpt #softbank #центры обработки данных
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскопки в Швейцарии привели к обнаружению римского золота и казарм возрастом 2000 лет
«Росатом» начнёт активное строительство АЭС «Балхаш» в Казахстане в 2027 году
Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота
Энтузиаст протестировал Radeon RX 590 и сравнил результаты с RX 580 в нескольких играх
Ugreen выпускает ультратонкую зарядку на 100 Вт, способную заряжать даже ноутбук
Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с ИИ-апскейлингом
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
Казахстан арестовал активы оператора месторождения Кашаган из-за штрафа почти на $5 млрд
В сети появились рендеры новых часов Casio G-Steel GST-B1000
В Германии запустили самобалансирующийся Monocab – поезд, удерживающий равновесие на одном рельсе
В Ейске строят двухмоторную версию самолета на 9 пассажиров на базе Ан-2
Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
Casio выпустила оранжевые G-Shock DW-6900 в стиле Chevrolet Corvette 1987 года
Смартфоны могут стать шире: производители присматриваются к формату 16:10
Эксперт протестировал Halo Campaign Evolved на Radeon RX 580 совместно с Ryzen 5 5600
Такого ещё не было: пять флагманских смартфонов от ведущих производителей выйдут в один месяц
Первый российский арктический стометровый теплоход «Виктор Астафьев» начал ходовые испытания
Владелец RTX 4090 пожаловался на отказ Gigabyte от гарантии из-за невидимых глазу повреждений
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
Россия построит 500-тонный безэкипажный корабль для ВМФ

Популярные статьи

Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter