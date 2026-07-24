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crazycat21
AMD начала производство серверов нового поколения Helios для ИИ
Одним из клиентов компании является OpenAI.
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Серверы второго поколения с поддержкой искусственного интеллекта компании Advanced Micro Devices (AMD), призванные конкурировать с флагманскими продуктами NVIDIA, находятся в стадии полномасштабного производства. Их поставки клиентам начнутся в ближайшие месяцы, заявила генеральный директор AMD Лиза Су. Об этом сообщает Reuters.

Фото: David Paul Morris/Bloomberg

Серверы Helios будут содержать новейший ускоритель искусственного интеллекта AMD MI455X с новым центральным процессором Venice. Оба компонента произведены компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Во время выступления Лизы Су на профильном мероприятии в Сан-Франциско руководитель OpenAI, отвечающий за вычислительные ресурсы, присоединился к ней и сообщил, что разработчик ChatGPT планирует начать использовать серверные стойки Helios уже в конце этого года.

«Производство Helios идёт полным ходом. Спрос на Helios со стороны клиентов чрезвычайно высок», – сказала Лиза Су.

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Reuters сообщает, что компания AMD пытается отвоевать долю рынка у NVIDIA в быстрорастущем секторе чипов для центров обработки данных, особенно в области вычислительных операций вывода. 

В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, довольна ли AMD своим вторым местом, Лиза Су сказала, что компания совершает ещё один крупный рывок вперёд и верит, что займёт лидирующие позиции в области масштабируемых вычислительных мощностей.

Генеральный директор AMD также отметила, что, по мнению компании, общий суммарный объём рынка вычислительной техники к 2030 году должен достигнуть 2 триллионов долларов, из которых 1,4 триллиона долларов – это ускорители для ИИ, а 220 миллиардов долларов –  центральные процессоры (CPU). В области центральных процессоров AMD длительное время конкурировала с Intel. Затем на этот рынок вышла компания NVIDIA. По оценкам AMD, общий объем рынка вычислительной техники в 2025 году составил около 365 миллиардов долларов.

Лиза Су подчеркнула, что в настоящее время в мире нет ни одной технологической компании, которая могла бы решить все имеющиеся проблемы.

#amd #nvidia #новости #intel #процессоры #искусственный интеллект #чипы #серверы #микросхемы #advanced micro devices
Источник: reuters.com
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