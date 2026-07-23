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crazycat21
Intel и AMD заключают долгосрочные соглашения с клиентами из Китая на поставку серверных процессоров
Из-за бума искусственного интеллекта стоимость серверных процессоров в Китае постоянно растёт.
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Компании Intel и Advanced Micro Devices (AMD) подписывают долгосрочные соглашения с китайскими заказчиками серверов о закупке процессоров для центров обработки данных на фоне резкого роста цен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Фото: Angel Garcia/Bloomberg

Этот шаг подчёркивает более широкое последствие глобального бума искусственного интеллекта, а именно рост спроса не только на ускорители ИИ, но и на память, сетевое оборудование и серверные процессоры. Сложившаяся на рынке обстановка даёт поставщикам больше рычагов воздействия для заключения долгосрочных сделок о поставке своего оборудования.

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Для центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, требуются не только графические процессоры (GPU), но и большое количество центральных процессоров (CPU) для поддержки серверов, хранилищ, сетей и рабочих нагрузок, связанных с выводом данных.

Источники агентства сообщили, что обсуждаемые соглашения, как правило, фиксируют объёмы закупок, но не цены. Большинство из соглашений о поставках рассчитаны на год, однако Intel и AMD обсуждали обязательства некоторых покупателей на два года и более.

Reuters отмечает, что переговоры ознаменовали сдвиг в сторону спроса на серверные процессоры, которые до сих пор было проще приобрести, чем ускорители ИИ или микросхемы памяти.

Также подчёркивается, что ужесточение условий предложения процессоров может привести к росту затрат и замедлению внедрения решений для китайских облачных провайдеров и интернет-компаний, расширяющих свои сервисы на основе ИИ. Цены на серверные процессоры в Китае продолжают расти, при этом ежемесячный прирост цен на некоторые модели превышает 10%. Один из источников Reuters сообщил, что рост цен на некоторые модели процессоров с начала года составил более 40%.

В апреле этого года генеральный директор компании Intel Лип-Бу Тан заявил аналитикам, что спрос по-прежнему опережает предложение, особенно на серверные процессоры Xeon. Он также упомянул многолетнее соглашение с Google как один из нескольких долгосрочных контрактов, подписанных Intel в первом квартале.

Китай является одним из крупнейших в мире рынков серверов, чему способствует быстрое строительство стоек для центров обработки данных, кластеров для вычислений с использованием ИИ и национальной вычислительной инфраструктуры.

#amd #новости #intel #китай #процессоры #искусственный интеллект #cpu #серверы #кнр
Источник: reuters.com
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