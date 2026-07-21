Ещё один шаг Китая по обеспечению технологического суверенитета.

Китайская технологическая компания Z.AI завершила строительство гигантского центра обработки данных, в котором используются исключительно чипы отечественного производства, что является важным шагом в усилиях властей КНР по замене ограниченного использования микросхем корпорации NVIDIA для будущих разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

Фото: Raul Ariano/Bloomberg

Компания, ранее известная как Zhipu, начала частичную эксплуатацию вычислительного кластера мощностью один гигаватт, предназначенного для помощи в разработке передовых платформ GLM (общие языковые модели). Этой мощности достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 750 000 домов в любой момент времени. По словам источника, Z.AI уже построила или эксплуатирует несколько вычислительных кластеров, каждый из которых содержит более 10 000 чипов.

реклама

В связи с этим Bloomberg отмечает, что по-прежнему остаются вопросы о том, как китайские лаборатории искусственного интеллекта, такие как Moonshot и DeepSeek, разработали одни из самых мощных в мире моделей ИИ, и достаточно ли сильны местные альтернативы продукции NVIDIA для поддержки долгосрочного развития этой технологии. Ведущим китайским производителем ускорителей для ИИ является корпорация Huawei Technologies. При этом она конкурирует с местными фирмами, такими как Cambricon Technologies и Alibaba, и пытается сравняться по производительности с продукцией американской NVIDIA.

С учётом заявленной мощности, в таком масштабе новый центр обработки данных Z.AI войдет в число крупнейших серверных хабов, построенных китайскими лабораториями искусственного интеллекта. Известно, что такие облачные провайдеры, как Alibaba и China Telecom, являются крупнейшими в настоящее время застройщиками вычислительной инфраструктуры. Для такого строительства необходимы огромные инвестиции в миллиарды долларов. Средства нужны не только для обеспечения оптовой закупки высокопроизводительных серверов, но и для последующего обеспечения стабильного электро- и водоснабжения.

Z.AI достаточно жёстко конкурирует с Moonshot, стартапом из Пекина, который недавно поразил мир моделью Kimi K3, способной бросить вызов лучшим передовым моделям от OpenAI и Anthropic.

Для решения проблемы нехватки вычислительных мощностей власти КНР намереваются потратить около двух триллионов юаней (295 миллиардов долларов) в течение следующих пяти лет на строительство центров обработки данных по всей стране.

Согласно информации Bloomberg, компания Zhipu сумела привлечь миллиарды долларов в свою казну посредством первичного публичного размещения акций на Гонконгской бирже. В настоящее время компания движется к достижению годового дохода в размере одного миллиарда долларов после выполнения целевого показателя продаж на 2026 год в июле.

Строительство и ввод в эксплуатацию нового центра обработки данных является важнейшим этапом в развитии Z.AI, которая намеревается зарекомендовать в качестве надёжного поставщика решений в области ИИ для коммерческого сектора.