Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Компания Z.AI построила крупный центр обработки данных с китайскими чипами для обучения ИИ
Ещё один шаг Китая по обеспечению технологического суверенитета.
реклама

Китайская технологическая компания Z.AI завершила строительство гигантского центра обработки данных, в котором используются исключительно чипы отечественного производства, что является важным шагом в усилиях властей КНР по замене ограниченного использования микросхем корпорации NVIDIA для будущих разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

Фото: Raul Ariano/Bloomberg

Компания, ранее известная как Zhipu, начала частичную эксплуатацию вычислительного кластера мощностью один гигаватт, предназначенного для помощи в разработке передовых платформ GLM (общие языковые модели). Этой мощности достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 750 000 домов в любой момент времени. По словам источника, Z.AI уже построила или эксплуатирует несколько вычислительных кластеров, каждый из которых содержит более 10 000 чипов.

реклама

В связи с этим Bloomberg отмечает, что по-прежнему остаются вопросы о том, как китайские лаборатории искусственного интеллекта, такие как Moonshot и DeepSeek, разработали одни из самых мощных в мире моделей ИИ, и достаточно ли сильны местные альтернативы продукции NVIDIA для поддержки долгосрочного развития этой технологии. Ведущим китайским производителем ускорителей для ИИ является корпорация Huawei Technologies. При этом она конкурирует с местными фирмами, такими как Cambricon Technologies и Alibaba, и пытается сравняться по производительности с продукцией американской NVIDIA.

С учётом заявленной мощности, в таком масштабе новый центр обработки данных Z.AI войдет в число крупнейших серверных хабов, построенных китайскими лабораториями искусственного интеллекта. Известно, что такие облачные провайдеры, как Alibaba и China Telecom, являются крупнейшими в настоящее время застройщиками вычислительной инфраструктуры. Для такого строительства необходимы огромные инвестиции в миллиарды долларов. Средства нужны не только для обеспечения оптовой закупки высокопроизводительных серверов, но и для последующего обеспечения стабильного электро- и водоснабжения.

Z.AI достаточно жёстко конкурирует с Moonshot, стартапом из Пекина, который недавно поразил мир моделью Kimi K3, способной бросить вызов лучшим передовым моделям от OpenAI и Anthropic.

Для решения проблемы нехватки вычислительных мощностей власти КНР намереваются потратить около двух триллионов юаней (295 миллиардов долларов) в течение следующих пяти лет на строительство центров обработки данных по всей стране.

Согласно информации Bloomberg, компания Zhipu сумела привлечь миллиарды долларов в свою казну посредством первичного публичного размещения акций на Гонконгской бирже. В настоящее время компания движется к достижению годового дохода в размере одного миллиарда долларов после выполнения целевого показателя продаж на 2026 год в июле.

Строительство и ввод в эксплуатацию нового центра обработки данных является важнейшим этапом в развитии Z.AI, которая намеревается зарекомендовать в качестве надёжного поставщика решений в области ИИ для коммерческого сектора.

#nvidia #новости #китай #искусственный интеллект #huawei #openai #anthropic #кнр #moonshot #zhipu #z.ai
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гости технологической выставки WAIC могли прокатиться верхом на четвероногом роботе
Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
Обновлённая RTX 5060 от Yeston получила урезанный GPU от RTX 5070 и 16-контактный разъём питания
RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 поравнялся с ROG Xbox Ally X в GTA V и RDR 2
Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед с камерой заднего вида и AR-навигацией
RTX 3050 6 ГБ и RX 6600 сравнили в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
Представлен Honor X7e Plus 5G на Snapdragon 4 Gen 4 с батареей на 8100 мАч и 50-Мп камерой
Более 80% сотрудников полупроводникового производства Samsung планируют уволиться
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 с частотой 5,4 ГГц обошёл Ryzen AI 9 HX 370 в Geekbench
Моддеры разблокировали доступ к показателям температуры каждого модуля GDDR7 на GeForce RTX 50
В Госдуме предложили приостановить действие утильсбора на автомобили
Кожаная куртка Дженсена Хуанга продана по цене 480 видеокарт RTX 5090
Citizen открывает предзаказ на часы с циферблатом из японской бумаги васи за $2 995
Геймер создал видеокарту RTX 4060 с полностью пассивным охлаждением
Победители ЧМ-2026 появились на футбольном поле с роботом-телефоном Honor
Netflix заплатил $587 миллионов наличными за ИИ-стартап актёра Бена Аффлека
Видеокарта GeForce GTX 1060 отмечает 10-летний юбилей
Студент-электронщик превратил дребезжание дроссельных катушек в музыку
Полноценный трейлер «Мстители: Доктор Дум» показывает возвращение целого ряда супергероев
Энтузиаст запустил ПК на 192 батарейках АА и играл в FreeDoom

Популярные статьи

PlayStation 3 против PlayStation 5 - технологии древних недоступные зумерам
Обзор фильма «Супергёрл» — ох уж эти современные супергерои
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter