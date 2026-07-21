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crazycat21
Samsung создаёт подразделение робототехники во главе с бывшим руководителем Boston Dynamics
Компания не хочет терять место в перспективном прибыльном направлении.
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Компания Samsung Electronics наняла одного из ведущих южнокорейских специалистов по робототехнике из Hyundai Motor Group для руководства новым подразделением робототехники. Такой шаг усиливает конкуренцию в перспективном секторе, который становится следующим полем битвы между глобальными технологическими компаниями. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото:  SeongJoon Cho/Bloomberg

Компания заявила о создании научно-исследовательских центров в области робототехники в США, Китае и Японии и консолидации этих операций в рамках недавно созданного подразделения RX Business Office. Новое структурное подразделение будет подчиняться непосредственно со-генеральному директору Ро Тэ Муну. Из-за сложной структуры в компании Samsung несколько высших руководителей, каждый из которых отвечает за своё направление.

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Руководителем группы по разработке стратегии в области робототехники и вице-президентом компании назначен Ли Донкун. Ранее он курировал стратегию Hyundai Motor Group в области робототехники, включая направление развития компании Boston Dynamics, американского разработчика роботов, приобретённого южнокорейским автопроизводителем.

В заявлении Samsung говорится, что подразделение RX Business Office будет базироваться преимущественно в научно-исследовательском кампусе Samsung в Умёне, Сеул. Оно также будет заниматься расширением инфраструктуры робототехнического бизнеса компании.

Bloomberg отмечает, что создание нового подразделения в структуре Samsung только подчёркивает, насколько важное значение имеет робототехника для мировых технологических и промышленных компаний, поскольку бурное развитие искусственного интеллекта позволяет машинам выполнять всё более сложные задачи. Такие компании, как Tesla, Alphabet и Hyundai инвестируют миллиарды долларов в разработку и производство человекоподобных роботов, а также автоматизацию производства, рассчитывая, что новые технологии помогут компенсировать нехватку рабочей силы и откроют новые источники роста, выходящие за рамки основной, ставшей привычной, продукции.

Согласно информации Bloomberg, компания Samsung также привлекла двух ведущих профессоров, известных своими достижениями в области робототехники: Хён Джин Кима из Сеульского национального университета и Уйкюма Кима из Университета Аджу.

Что касается создания нового подразделения и назначения на должность его руководителя выходца из Hyundai, то многие аналитики считают это предвестником более тесного сотрудничества между двумя крупнейшими компаниями Южной Кореи. 

#новости #samsung #технологии #искусственный интеллект #робототехника #южная корея #роботы #hyundai #boston dynamics
Источник: bloomberg.com
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