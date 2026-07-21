Развивается не только роботехника, но и другие отрасли с конкурентными преимуществами.

По данным Министерство промышленности и информационных технологий КНР – МИИТ, китайские четвероногие роботы составляют почти 70% процентов мировых продаж, а местные компании разработали более 400 моделей человекоподобных роботов (полных комплектов), что превышает половину мировых разработок подобных устройств.

Человекоподобные роботы представлены на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года в Шанхае. Фото: VCG

Провинция Чжэцзян на востоке Китая продемонстрировала впечатляющий рост экспорта роботов в первом полугодии благодаря своим преимуществам в цифровой экономике и передовом производстве. Согласно данным таможни Ханчжоу, экспорт роботов превысил один миллиард юаней (147 миллионов долларов), а экспорт интеллектуальных бионических роботов составил примерно 60% от общего национального объема.

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Провинция, обладающая полной производственной цепочкой, охватывающей исследования и разработки, производство компонентов, сборку, разработку ПО и глобальные продажи, насчитывает более 700 предприятий по производству и переработке роботов только в Ханчжоу.

Как заявил Ван Пэн, научный сотрудник Пекинской академии социальных наук, высокотехнологичная и цифровая экономика КНР стала основным двигателем роста национальной экономики. Он также отметил, что промышленность страны неуклонно движется к высокотехнологичной, интеллектуальной и сложной модернизации, в то время как параллельно наблюдается прогресс и в развивающихся технологических сегментах.

С его слов, именно прогресс в обеспечении базовой технологической самодостаточности стал причиной формирования уникальных конкурентных преимуществ. В то же время новые отрасли и бизнес-модели стимулировали внутренний рост и привлекали растущие объемы иностранных инвестиций в высокие технологии.